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WhatsApp down, problemi oggi 16 ottobre

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Problemi per WhatsApp oggi in Italia. L’app di messaggistica è alle prese con un down nel tardo pomeriggio del 16 ottobre, come evidenziano le segnalazioni sul sito downdetector.it, che monitora le anomalie della rete. Per gli utenti che segnalano i problemi risulta impossibile inviare messaggi, anche con la versione web dell’applicazione. Le segnalazioni non sono un’esclusiva degli utenti italiani. La curva si impenna anche in Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Stati Uniti. 

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