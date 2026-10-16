Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Tumori, Rosati (Gsk): “Nuova terapia mieloma multiplo migliorerà qualità vita pazienti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Siamo estremamente onorati di poter festeggiare l’approvazione di belantamab mafodotin, un anticorpo farmaco coniugato anti-Bcma che nasce in seno alla ricerca Gsk”, azienda “che si è impegnata per portare innovazione ai pazienti con mieloma multiplo”. Così Maria Sofia Rosati, direttore medico di Gsk, commenta la notizia del via libera di Aifa – Agenzia italiana del farmaco, alla nuova terapia d’elezione del mieloma multiplo alla prima recidiva. 

“Il momento più critico nella vita del paziente affetto da mieloma multiplo – continua Rosati – è proprio, purtroppo, al momento della prima recidiva, ovvero al fallimento della terapia che ha seguito fino a quel momento. Grazie agli studi Dreamm-7 e Dreamm-8 siamo stati in grado di dimostrare che belantamab mafodotin non solo prolunga la sopravvivenza di questi pazienti, in questo momento della loro malattia, ma garantisce anche una migliore qualità di vita per permettere di vivere il loro tempo con soddisfazione e insieme ai propri cari”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Israele-Hamas, 20 morti in un raid su Gaza City

13 Gennaio 2024

Juventus, Yildiz si è operato: come sta e quando torna

31 Agosto 2026

Cancro, così stress, ansia e depressione riducono l’efficacia delle cure: lo studio

2 Dicembre 2023

Latina, sfalcio dell’erba: partiti gli interventi nelle scuole

19 Aprile 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno