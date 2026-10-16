Italia
Niente armi a Kiev, gas da Mosca: il piano di Alice Weidel, leader AfD
La leader di Alternative fur Deutschland, Alice Weidel, vuole interrompere gli aiuti all’Ucraina e riprendere i rapporti energetici con la Russia. E in Sassonia-Anhalt la sua linea trova una sponda nella sinistra populista di Sarah Wagenknecht.
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