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Niente armi a Kiev, gas da Mosca: il piano di Alice Weidel, leader AfD

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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La leader di Alternative fur Deutschland, Alice Weidel, vuole interrompere gli aiuti all’Ucraina e riprendere i rapporti energetici con la Russia. E in Sassonia-Anhalt la sua linea trova una sponda nella sinistra populista di Sarah Wagenknecht.

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