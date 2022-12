Salerno Luci d’Artista ha acceso le sue luminarie Venerdì 2 Dicembre.

Domenica 11 dicembre 2022 si prevede un appuntamento con i bambini in Piazza Dante ALIGHIERI (Lungomare di Salerno) per inaugurare alle 11:30 la Casa di Babbo Natale attesa con l’emozione dai più piccoli. Questa particolarità della attuale XVII edizione sarà aperta fino a Domenica 8 gennaio 2023 e si attende l’arrivo della Befana tra il 5 ed il 6 Gennaio 2023. Luci d’Artista è un evento patrocinato dal Comune di Salerno e organizzato con l’ausilio della Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti e Cna.

Salerno Luci d’Artista

L’attesa è finita nel giorno Venerdì 2 Dicembre: sono state accese le tanto attese Salerno Luci d’Artista 2022/2023 XVII edizione.

Cronologia della successione degli eventi che si ricollegano.

30/11/2022 Mercoledì Il Comune di Salerno incrementa le corse della Metropolitana leggera;

02/11/2022 Venerdì Accensione delle luci;

04/12/2022 Domenica le luminarie di Salerno 2022/2023 vivono il primo Fine Settimana;

05/12/2022 Lunedì i risultati del primo week-end indicano una notevole affluenza;

06/12/2022 Martedì si prevede a Salerno il pienone per il ponte dell’Immacolata di Giovedì 8 Dicembre:

08/12/2022 Giovedì il lungo ponte dell’Immacolata registra il tutto esaurito nonostante le avverse condizioni climatiche;

10/12/2022 Sabato Salerno Luci d’Artista accoglie anche i Mercatini di Natale insieme alle luminarie di Salerno;

11/12/2022 Domenica si inaugura la Casa di Babbo Natale, un appuntamento con i bambini in Piazza Dante ALIGHIERI (Lungomare di Salerno) da inaugurare alle ore 11:30. Si attende l’arrivo della Befana tra il 5 ed il 6 Gennaio e sarà aperta fino a Domenica 8 gennaio 2023 con la gioia dei più piccoli;

31/12/2022 Sabato concerto in Piazza della Libertà.

Salerno Luci d’Artista 2022 – 2023, le fantastiche luminarie di Salerno

Già dall’anno scorso sono ritornate le Luci d’Artista 2022/20023 dopo un anno di pausa a causa della pandemia.

Le Luci d’Artista sono un’edizione davvero speciale e ricca di novità. L’evento natalizio delle luminarie di Salerno propone in questa edizione nuove ed interessanti tematiche, in grado di affascinare ed incantare i molti turisti che decideranno di trascorrere qualche giorno nella “gettonata città” delle luci di Natale del sud Italia.

L’evento natalizio si svolgerà a Salerno dal 2 Dicembre 2022 fino al 29 Gennaio 2023. Tutti i giorni a partire dalle ore 17:00, il corso principale, alcune strade, la villa comunale e le numerose piazze si illumineranno con le magnifiche luci natalizie. La spettacolare e suggestiva esposizione è pronta ad inondare di luci i luoghi e i giardini della città, rendendo così l’atmosfera di festa ancora più magica. Non visitare Salerno Luci d’Artista potrebbe essere considerata una vera occasione perduta.

Luci d’Artista Salerno 2022/2023 XVII edizione: le informazioni

Salerno Luci d’Artista – XVII EDIZIONE

In piazza Flavio Gioia troneggia un gigantesco albero che avvolge con i suoi rami l’intera piazza costellata di un fitto reticolo di luminarie.

Nella Villa Comunale sarà comunque di nuovo realizzato lo zoo degli animali mitologici, questa volta con la presenza di nuove creature che insieme formeranno un suggestivo mondo mitologico/animale.

In Piazza Sant’Agostino si trovano delle simpatiche luci a forma di biscotti/pupazzetti natalizi.

Sulla zona pedonale di Corso Vittorio Emanuele sono invece protagonisti i delicati lampadari stilizzati, con l’intento di rendere la ZTL in oggetto ulteriormente elegante ed attraente.

MAESTOSO ALBERO DI NATALE

Il fiore all’occhiello di questa XVII edizione è sempre e comunque il maestoso albero di Natale di Salerno. Lo scorso anno per l’acquisto il comune di Salerno ha speso 210 mila euro complessivamente. Quest’anno l’albero con i suoi 20 metri di altezza, 800 rami e 72mila led bianchi con effetto flashing, dominerà Piazza Portanova. Sicuramente un magnifico albero di Natale.

LA CASA DI BABBO NATALE

Dall’ 11 Dicembre 2022 al 7 Gennaio 2023 questo Natale dovrebbe vedere a Salerno la Casa di Babbo Natale. Nella città il lungomare è diviso in quattro sezioni. Quella che ospita quest’attrazione è la prima, il Lungomare Trieste, un grande viale alberato che costeggia il mar Tirreno. Nel tratto centrale, da Piazza della Libertà al porto turistico di Piazza della Concordia, si incontra questa attrazione, tra il nucleo urbano e il mare. La casa di Babbo Natale è situata in Piazza Dante, una rotonda alle spalle dell’ex-Palazzo delle Poste. Per tutte le famiglie con bambini rappresenta una fondamentale tappa. Sarebbe possibile consegnare anche la letterina di Natale, fare la foto con Babbo Natale ed attendere i giorni in cui Santa Claus cederà il posto alla Befana, nei giorni Giovedì 5 e Venerdì 6 Gennaio 2023.

MERCATINI DI NATALE

In due zone della città, Piazza Sant’Agostino e nello spazio attiguo al Grand Hotel Salerno, non possono mancare a Salerno i mercatini di Natale. Le piccole e tipiche “casette natalizie” saranno dislocate in questi due punti. Da non perdere.

IL CAVALLUCCIO MARINO A TORRIONE

Salerno Luci d’ArtistaIl Rione Torrione fa riferimento, dal punto di vista toponomastico, ad una antica battaglia con i pirati. Nonostante ripetuti tentativi i Saraceni non riuscirono a conquistare la città a causa dell’arrivo di Crociati della Terra Santa. Questa epica battaglia, nell’anno 871, conclusasi con una carneficina, è passata alla storia per la vittoria sui saraceni guidati da Abd-Allah. La zona intorno al “Torrione” da allora prese il nome di “carnaia”. Il nome quindi è Forte La Carnale ed è una torre cavallaria edificata sulla costa vicino alla foce del fiume Irno. Divenne in seguito parte di un sistema di difesa realizzato a partire dal 1563. Questa roccaforte faceva parte di una striscia costiera di difesa realizzata allo scopo di proteggere la città dalle feroci incursioni dei pirati.

Nella principale piazza del “rione Torrione” un ippocampo granata illumina piazza Gian Camillo GLORIOSI. In questa XVII edizione troviamo un’installazione a forma di cavalluccio marino, simbolo identitario della squadra calcistica della Salernitana e della stessa città di Salerno. La squadra e la città, insieme al Santo Evangelista San Matteo, le cui spoglie sono custodite nel Duomo di Salerno (undicesimo secolo), sono convissute insieme con una forte unione psicologica. In ogni momento della vita i salernitani non disprezzano scherzare sul termine “pisciaiuoli“ così per rendere omaggio sia alla cultura marinara sia alla città sia alla squadra amata.

CONCERTO DEL 31 DICEMBRE, VIGILIA DI CAPODANNO, A SALERNO 2022/2023

A causa delle normative CoViD-19 purtroppo lo scorso anno a Salerno non c’è stato il grande concerto della Vigilia di Capodanno. In questa XVII edizione lo spettacolo, molto probabilmente si svolgerà nella nuova Piazza della Libertà, non è ancora stato deciso da chi sarà tenuto. Il concerto si terrà nella bella piazza sul mare, tra le più grandi, che mostra parte della Costiera Amalfitana. In attesa di notizie ufficiali si resta aspettando uno spettacolo di elevata qualità, come quelli realizzati nei precedenti anni.

Luci, Eventi e Spettacoli

Salerno Luci d’Artista- Luci e Cultura

In questa XVII edizione di Salerno Luci d’Artista l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Dott. Arch. Vincenzo NAPOLI, ha predisposto una serie di spettacoli ed eventi. Dal mese di dicembre 2022 al mese di gennaio 2023 sono raccolti in un unico grande cartellone. Spettacoli musicali e teatrali, Mostre d’Arte, eventi culturali sono da godere nelle diverse zone del capoluogo. Dalle Fiabe per Luci d’Artista, alla Casa di Babbo Natale e la Fiera Natale Insieme, al jazz in piazza, fino ad eventi per giovani, famiglie e bambini, organizzati con la collaborazione ed il supporto di Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti e Cna.

I punti dolenti di Luci d’Artista

Quest’anno è permeato dalla tristezza dello spiacevole evento successo ad Ischia in località Casamicciola con tanta morte e distruzione. Inoltre ha riportato alla mente dei Salernitani anche la terribile alluvione patita dalla città di Salerno tra il 25 e il 26 ottobre 1954, una grave catastrofe causata da precipitazioni meteoriche di portata eccezionale e così causando perdite di vite umane nonché danni ingenti.

Sebbene la manifestazione sia veramente unica e spettacolare vi sono anche i risvolti seccanti che capitano puntualmente in ogni evento. I problemi sono l’eccessivo traffico e affollamento in centro, la perdita della maggior parte dei posti per parcheggiare, la presenza di turisti “mordi e fuggi” che portandosi tutto il necessario da casa, senza contare qualche caffè, non danno alcun ristoro all’economia della città. In questi giorni diventa difficile non solo spostarsi in auto ma anche parcheggiare, camminare o fare la spesa. Problemi come questi ne soffrono anche città blasonate, come Venezia, e fortunatamente il periodo a Salerno non è per tutto l’anno ma più limitato nel tempo.

“I visitatori saranno sempre ben accettati … a patto che siano anche ben educati”

Arturo CAMPANILE

Mi piace: Mi piace Caricamento...