Astrotarocchi 11 maggio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

🌹 11 Maggio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete ci sara’ un po’ voglia di andare ” sopra le righe, ma si ha difficolta’, combattete fra la voglia di farlo e lasciar stare, dall’altro mal digerite l’idea di darla vinta a qualcuno, insomma siete un po’ in contrasto con l’energie, meglio per oggi riflettere e attendere

Toro si sono perse in passato delle buone occasioni, e ormai su questo non si torna indietro, ma qualcosa l’avevate appreso, vi tornera’ utile in questi giorni ripensarci per evitare lo stesso errore, la giornata comunque e’ buona

Gemelli prese le distanze da qualcosa che vi infastidiva , anche se il desiderio di dire quello che pensate davvero e’ forte eviterete, e’ possibile a breve che festeggerete qualche bell’evento che porta gioia e bei momenti, la giornata e’ tranquilla

Cancro e’ bene sapere aspettare con saggezza il momento opportuno per dire e fare qualunque cosa, e avrete l’occasione che cercate per farlo, farete la vostra bella figura senza nemmeno agitarvi, certe parole vanno ben misurate e riflettute, la giornata e’ ” fumantina ” quindi ricordatevi con calma

Leone dovrete chiarire qualcosa con qualcuno, probabile per lavoro, ma e’ consigliabile farlo quando le ” ire funeste ” sono passate, sara’ piu’ semplice, sono possibili ” fughe romantiche ” la giornata e’ comunque da montagne russe

Vergine una volta lanciata la pietra non si potra’ poi nascondersi in qualunque posto per evitare le conseguenze, arriverebbero comunque, la domanda importante da porsi e’ : vale davvero la pena tirare questo sasso ? Vi regolerete poi con la risposta che vi darete, la giornata e’ comunque buona

Bilancia arriva la richiesta di un chiarimento che dovrete a qualcuno probabile si chiuda un cerchio e ognuno seguira’ la sua strada, ma in ogni caso si fara’ nella maniera migliore possibile e senza danni per nessuno , la giornata non e’ proprio brillante, ma passabile

Scorpione arriverete ad ottenere quello che volete, vi troverete al posto giusto nel momento giusto, attenzione solo a non farvi sopraffare dal desiderio di rivincita su gli altri, o dalla voglia di atterrare chi vi ha creato problemi, perdereste i vantaggi acquisiti, la giornata e’ tranquilla

Sagittario vi ritroverete con qualcuno con cui avete avuto un legame, c’e’ il ritorno di qualcuno nella vostra vita e ritorna l’amore, la passione, e la consapevolezza di non riuscire a separarsi, credere a volte nei sogni, porta a realizzarli, la giornata e’ buona

Capricorno in questi giorni e’ bene fidarsi del proprio intuito, ed e’ probabile un incontro che farete all’improvviso, piacevole per fortuna, arrivano anche notizie che risolvono una questione, la giornata e’ movimentata

Acquario arrivano buone notizie , e per chi ama viaggiare ,potrebbe esserci la possibilita’ di organizzarne uno, potrebbe riguardare un posto dove c’e’ acqua, mare lago fiume, e comunque la giornata e’ tranquilla

Pesci il fine settimana scorre tranquilla, ogni tanto sale un po’ di nostalgia, ma sarete abili ad evitarla, arrivano prossimi giorni, notizie di qualche questione legale che gira a favore vostro, se ne avete ovviamente. Mantenete il buon umore



Buona giornata



🌹 Per consulenze potete contattarmi su whatsApp al 347 57 49 499 o su messanger 🌹