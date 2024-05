Nettuno: i ringraziamenti dell’Associazione Stella del Mare per l’Evento dell’Approdo 2024

A nome della Associazione La Stella del Mare, desidero esprimere sinceri ringraziamenti a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione dell’Evento dell’Approdo rappresentato nella nostra città domenica 5 maggio, un evento che rimarrà a lungo nella memoria e nei cuori dei nettunesi e dei numerosi turisti. Un evento condiviso e vissuto dai cittadini di Nettuno con profondo slancio e sincera emozione, una dichiarazione di unità, un sentire comune di amore verso la Madonna delle Grazie. La rievocazione dell’Approdo ha un portato non solo storico, culturale, sociale e turistico ma anche religioso e rappresenta un arricchimento della nostra tradizione popolare, un atto di fede e di amore verso la Madonna dei nettunesi. “Sedeva graziosa sul caro naviglio, la madre col figlio che intatta portò” e ancora “Correva la nave d’Italia le sponde quand’ecco sull’onde Nettuno spuntò”. In queste poche strofe del canto popolare nettunese che sembrano scaturite dalla penna del sommo poeta è racchiusa tutta la storia che abbiamo rivissuto domenica scorsa, perché il nostro è stato un appuntamento con la storia, con la tradizione tramandataci dai nostri progenitori e noi, come loro, siamo stati lì, su quella stessa spiaggia ad attendere l’arrivo dal mare dell’imbarcazione recante la statua della nostra Madonna. La rappresentazione storica che ha fatto da spettacolare coreografia all’evento dell’Approdo è stata resa possibile grazie ad un lavoro di squadra degli associati della Stella del Mare che con costanza, sacrificio e professionalità hanno saputo dirigere una grande macchina organizzativa.

Ringrazio con profondo affetto la Comunità dei Padri Passionisti ed in particolare il rettore Padre Pasquale Gravante che ci ha sostenuto nella realizzazione dell’evento; desidero altresì esprimere sinceri e sentiti ringraziamenti alla Commissione Straordinaria del Comune di Nettuno ed in modo particolare al commissario Dott. Antonio Reppucci, che hanno patrocinato e contribuito al finanziamento dell’Evento, credendo nella validità del nostro progetto; un sentito ringraziamento alla dirigente dell’Area Turismo Dott.ssa Lusena Elena ed al suo ufficio. Ancora desidero ringraziare la Banca di Credito Cooperativo di Nettuno, sempre in prima fila negli appuntamenti culturali più importati della città, per il sostegno economico dato alla nostra manifestazione; la Polizia Urbana nella persona del comandante Rizzo Albino; l’UTTAT – Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno nella persona del Colonnello Dario Porfidia; la Polizia di Stato; la Capitaneria di Porto di Anzio; la Marina di Nettuno S.p.A.; il Cantiere Navale Marina di Nettuno S.r.l. nella persona di Umberto Pineschi; il Circolo Velico Yacth Club di Taveri Valerio; L’Associazione Voga Veneta nella persona di Taurelli Nando; il Circolo Mare Cretarossa; l’Associazione Diportisti Nettunesi Il Delfino; il Circolo Aereo-Nautica; Colarossi Nicola, Tulli Renzo, Niccolucci Marco e Antonio Cianfriglia; il Circolo Sommozzatori Tridente Sub Nettuno; Le scuole Angelo Castellani e Salvo d’Acquisto di Nettuno; gli Istituti Liceo Artistico Pablo Picasso di Anzio e l’Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno; gli Stabilimenti Balneari Salus e Le Sirene; le Antiche Fiorerie Imbiscuso; l’azienda di floricoltura Saracino Giuseppe; la Federazione Regionale delle Manifestazioni Storiche del Lazio; le città di Anzio, Priverno, Norma, Subiaco e Roccantica che ci hanno onorato della loro presenza.

Un grazie sentito ed affettuoso va a tutti gli associati, ai coordinatori dei gruppi, alle persone addette alla Sartoria, alla Costumeria, a tutto il Consiglio Direttivo, persone tutte che instancabilmente hanno operato per la buona riuscita dell’Evento. Ringrazio ancora tutti coloro che hanno sostenuto La Stella del Mare nell’affrontare uno sforzo economico importante.

Ringrazio infine gli abitanti di questa generosa e meravigliosa terra che ci hanno sostenuto e creduto in noi. Grazie.

LA STELLA DEL MARE APS

Gianfranco Rabini