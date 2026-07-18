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Mondiali, oggi la finale per terzo posto: Francia-Inghilterra – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Francia e Inghilterra si sfidano oggi, sabato 18 luglio, nella finale per il terzo posto ai Mondiali 2026 – in diretta tv e streaming, anche in chiaro. I Bleus, guidati in panchina per l’ultima volta dal ct Ddier Deschamps affrontano la Nazionale dei Tre Leoni nella finalina della rassegna iridata. II match si disputerà al Miami Stadium di Miami. In semifinale la Francia è stata battuta 2-0 dalla Spagna, mentre l’Inghilterra ha perso 2-1 con l’Argentina, campione in carica. 

 

Domani la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. 

 

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