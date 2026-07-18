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Caldo estremo, oggi 14 città in allerta massima. Da domani il Nord torna a respirare

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Italia ancora alle prese con la terza ondata di calore della stagione, ma qualcosa sta cambiando. Se per oggi, domenica 19 luglio, il bollettino del ministero della Salute indica ancora 14 città in massima allerta e soltanto un bollino verde, a partire da domani l’afa concederà una tregua a gran parte del Nord Italia.  

 

 

Il bollettino indica indica per la giornata di oggi 14 città in massima allerta, ossia il livello 3 indice di rischi per la salute della popolazione generale. Si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Quattro le città da bollino arancione (livello 2, con rischi per la salute dei fragili): Ancona, Catania, Messina e Reggio Calabria. Otto quindi i capoluoghi in giallo (Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Venezia e Verona) mentre Trieste è già in verde. 

 

 

Il ministero della Salute mostra quindi, per la giornata di domani 20 luglio, il ritorno dei bollini verdi. Il codice dell’allerta zero interesserà a inizio settimana 7 città sulle 27 monitorate, tutte al Settentrione: Bologna, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Se Bolzano, Ancona e Cagliari sono contrassegnate dal bollino giallo, restano comunque 17 le città con bollino rosso: si tratta di Bari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Nessuna città, invece, sarà bollino arancione.  

 

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