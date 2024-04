Screening oncologico sabato 6 aprile Genzano

Prevenire è meglio che curare! Il Coordinamento Screening Oncologici della ASL Roma 6, in

collaborazione con il Comune di Genzano di Roma, organizza la Giornata di Prevenzione e Promozione degli Screening Oncologici (Mammografico, Citologico, Colon Retto) dedicata alla popolazione residente nelle città della ASL RM 6. La Giornata di Prevenzione sarà Sabato 6 Aprile, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, in Viale Emilia Romagna 134, nel piazzale

antistante la Farmacia comunale n° 3. Le cittadine e i cittadini troveranno il personale qualificato della ASL che li accoglierà in due camper dedicati.

Le prestazioni sono gratuite e non serve l’appuntamento. Il Sindaco di Genzano, Carlo Zoccolotti, ha così commentato: “La prevenzione è un presidio sanitario di base ed è cura di questa Amministrazione aderire, promuovere e organizzare ogni iniziativa volta a favorire giornate di screening; inoltre l’Amministrazione comunale vuole essere vicina alle fasce più fragili della popolazione che, in una fase di ristrettezza economiche, rinunciano più facilmente alla prevenzione.

Ancora una volta l’Amministrazione comunale ha scelto di legare queste giornate di screening alle Farmacie comunali, che sono un importante strumento economico-sociale dell’Ente e della nostra comunità tutta”.

