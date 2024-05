Astrotarocchi 17 maggio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 17 Maggio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete voi avete fatto quello che andava fatto e bene, ovviamente ora si raccolgono i risultati e il successo per la riuscita, la strada giusta sta per essere aperta, non esitate a percorrerla

Toro fate attenzione in questi giorni a possibili segnali che arrivano, danno chiare indicazioni su come procedere riguardo qualcosa che vi fa un po’ riflettere, e seguendola, arriverete alla risoluzione del problema

Gemelli dentro di voi una grande energia creativa che potete utilizzare per fare tutto quello che volete. l’invito e’ di concentrarsi completamente e impegnarsi in qualunque cosa state cercando di fare. Ci riuscirete

Cancro dopo un periodo di rapida crescita ed espansione è giunto il momento di tirare un sospiro di sollievo, fare una pausa e celebrare ciò che hai ottenuto finora, approfitta per festeggiare con le persone a cui tieni

Leone siete usciti dalla vostra zona confort avete combattuto molto ma siete ancora in piedi, molto stanchi e provati ma in piedi, ancora qualcosa c’e’ d’affrontare, ma ve la giocherete bene, superando anche questi ultimi, e arrivando alla vostra meta, la giornata e’ comunque buona

Vergine Quando si affronta una brutta esperienza, la mente ne risente, l’innocenza e la fiducia sono perse e si entra in uno stato difensivo nei confronti degli altri. È naturale stare sulla difensiva in questi casi, ma cercate di non chiudervi a riccio e di guardare avanti

Bilancia e’ il momento di alleggerire il carico, piccoli gesti di affetto sono importanti, e la carta v’incoraggia ad essere gentile, generosi e capace di perdonare l’altro. Cercate di vedere le cose da un punto di vista nuovo, come attraverso gli occhi di un bambino, sara’ tutto un po’ meno amaro

Scorpione avete un po’ paura d’agire, ma non per la paura dell’azione, quanto delle conseguenze che questo comporta, anche restare fermi ne porta, se messe sulla bilancia vale la pena tentare, la giornata e’ un po’ alti e bassi

Sagittario state dicendo quello che pensate, state spiegando cose non proprio facilissime in modo chiaro e semplice, state facendo quello che e’ necessario per sgombrare la strada da ogni dubbio e fate bene, gli ostacoli l’incontrerete sempre, ma saranno inferiori a come sarebbe stato se non aveste parlato chiaro, quindi lavoro ben fatto, andate avanti

Capricorno la carta oggi lascia un monito a non seguire a tutti i costi un’idea in modo fanatico, cosa che rende ciechi ai possibili errori e non permette di crescere, valutate se veramente vale la pena insistere, se cosi non e’ valutate l’idea di cambiare strada, la giornata e’ di riflessione

Acquario arriva un periodo di soddisfazione personale, si e’ contenti per quello che si ha e che si è raggiunto. Non sminuite le vostre vittorie, ma gustatevi i frutti che avete fatto maturare con umiltà e gratitudine. La giornata e’ buona

Pesci e’ essenziale in questo periodo non sentirsi vittima di nessuno, le cose vanno come debbono, e cambiano allo stesso modo, importante per voi e’ mantenere l’equilibrio e continuare a camminare sulla stessa strada, un atteggiamento positivo aiuta gia’ al 50%, il resto lo farete voi stessi, e ne uscirete bene

Buona giornata



🌹 Per consulenze potete contattarmi su whatsApp al 347 57 49 499 o su messanger 🌹