Dal 17 maggio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “L’Odore del Mare”, il nuovo singolo di Syrio.

“L’odore del mare” è un brano che parla della sensazione che porta l’estate dentro ognuno di noi. La spensieratezza, il relax, i colori accesi e il sapore di sale sulla pelle dopo una giornata al mare.

Spiega l’artista a proposito del brano: “L’odore del mare nasce da un’idea di “rappresentazione” dell’estate, del mare e di quanto l’estate porti a vivere dei momenti indimenticabili come un nuovo amore, una nuova amicizia, una nuova esperienza. L’odore del mare è ciò che rappresenta per me l’estate. È nata dal bisogno di relax, di staccare la spina e di trasmettere serenità a chi l’ascolterà. Sentivo il bisogno di esternare quel senso di bellezza della stagione. Non è scritta a caso, anzi: racconta precisamente e dettagliatamente ciò che porta con sé. “Sposati il sorriso” – “metti la vita al dito” sono due frasi che meglio descrivono ciò che provo d’estate. La vita si colora e la musica prende vita ancora più forte.”

Biografia

Francesco Nardacci, noto con il nome d’arte Syrio, è un cantautore italiano nato a Priverno, classe 1995. La sua infanzia si svolge tra i tranquilli vicoli di Maenza, un pittoresco paesino della Regione Lazio in provincia di Latina. Fin da giovane, ha ereditato la passione per la musica dal padre, pianista e organista nella locale parrocchia.

A soli 12 anni, Syrio inizia a sperimentare con gli strumenti musicali presenti in casa, evolvendo la sua creatività fino a dedicarsi alla scrittura di testi all’età di 16 anni. Nel 2012, incide il suo primo brano, segnando l’inizio della sua carriera musicale.

Nel 2015, incide il suo primo EP, “Clima in Tempesta”, segnando un importante passo nel suo percorso artistico. Nonostante una partecipazione non fortunata a X Factor nel 2018 e ad “Amici” nel 2020, Syrio persiste nel suo impegno e nella sua passione.

Il 2019 segna un altro traguardo significativo con l’incisione del suo primo album, “Il Diario dei Ricordi”, un progetto che si estende dal 2023 al 2024, realizzato con il supporto manageriale di Santino Polidoro e la guida di Davide Maggioni, responsabile di Matilde Dischi.

Attualmente, Syrio sta lavorando al suo secondo album, previsto per la fine del 2024, continuando a esplorare nuovi orizzonti musicali e a condividere il suo talento con il pubblico. La sua dedizione e la sua continua evoluzione artistica promettono un futuro radioso per questo giovane cantautore italiano.

