Astrotarocchi 27 luglio 2024

27 Luglio 2024 di Cristina Olmi



Ariete attenzione se siete in relazione extra a delle chiacchiere che possono arrivare ad orecchie sbagliate, e creare avvilimento, non raccontate in generale quello che vi accade, meglio ” tirare i remi in barca ” per un po’

Toro ci sono per voi, situazioni in arrivo, per lavoro o investimenti che avete fatto, che porteranno nei prossimi tempi un trionfo, che non necessariamente riguarda grandi cifre, ma grosse soddisfazioni sicuramente si

Gemelli Siete più forti di quello che credete, avrete piu’ soddisfazioni in avanti che quelle che avete gia’ avuto, dovrete solo imparare come utilizzare al meglio quello che avete, quindi anche il riposo oltre il resto e’ necessario, provvedete

Cancro ci state mettendo tutta la pazienza del mondo nell’aspettare qualcosa che avverra’ ma che appunto impiega tempo, non perdete la calma e continuate comunque a vivere e ad osservare quello che accade intorno a voi scoprirete cose importanti e interessanti

Leone fine settimana di riposo e tranquillita’, sono favoriti i spostamenti e luoghi poco affollati, la confusione e’ l’ultima cosa che vorrete incrociare e comunque la giornata e’ tranquilla

Vergine con un po’ di astuzia e saggezza arrivate a conquistarvi un po’ di fortuna, che aiuta gli audaci si sa, ottenete il successo in qualcosa che a dire il vero non penserete mai di riuscire, invece si, quindi se qualcosa dovete fare, fatelo perche’ andra’ in porto

Bilancia si chiarisce qualcosa con qualche amico/a e si risolve anche in maniera rapida una questione, facile serva proprio una sua mano per riuscire e comunque potrebbe scappare anche un uscita divertente fra piu’ persone

Scorpione avete la sicurezza, perche’ lo sentite, che qualcosa che ora e’ in sospeso, si aggiustera’ e durera’ ancora per molto tempo, potrebbe essere un accordo lavorativo, o un ritorno sentimentale, sta di fatto che ne siete certe, ve lo confermo e’ cosi, ci sara’ un ritorno quindi pazientate e aspettate

Sagittario e’ possibile che qualche hobby diventera’ nel tempo qualcosa che gli altri cominceranno ad ammirare, e non escludo che possa diventare un lavoro, c’e’ la vena creativa che si risveglia, sappiate sfruttare bene il momento, per ora relax

Capricorno la giornata potrebbe essere pesante ma avrete delle soddisfazioni, ora, finalmente potrete rilassarvi e iniziare la vostra vacanza, di qualunque cosa si tratti, importante e’ che vi riposate e vi divertiate e ci riuscirete

Acquario attenzione, se siete in trattativa con qualcuno, non abbiate fretta di concludere e’ meglio rimandare alla prossima settimana e valutare attentamente quello che vi viene proposto, se e’ nelle vostre corde accettate, diversamente lasciate andare

Pesci giornata di tranquillita’ e serenita’ nella quale potete rilassarvi e divertirvi con amici e sopratutto la testa lasciatela libera di vagare dove vuole, e’ ora di mollare un po’ la presa



