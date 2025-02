Articolo e foto: Riccardo Romano di sipArio oltre il divertimento

Come ormai tradizione, durante il Carnevale di Venezia, torna l’Arsenale Water Show, un appuntamento irrinunciabile per cittadini ed amanti della città nel suo periodo di festa più bello.

Dopo aver celebrato marco Polo con i suoi viaggi e scoperte, quest’anno è il turno di Casanova ed i 300 anni dalla nascita.

“Giacomo, una storia d’amore”, questo il titolo dello show acqueo, si svolge nel bacino interno all’arsenale proprio di fronte alle famose tese (ampie costruzioni adibite a cantiere acquatico) e racconta dei ricordi dell’unica donna amata da Casanova e che mai è riuscito a conquistare fino in fondo: Henriette.

Henriette, donna bellissima, scaltra ed acculturata è stata l’unica che ha davvero trafitto il cuore del pavido Veneziano senza mai arrivare ad una vera unione.

Durante lo spettacolo, le parole di Henriette rievocano i fasti, la storia e le avventure di Casanova senza mai criticarlo, anzi, evocando il suo spirito di affascinante ribelle e simbolo di passione continua.

Prodotto da Vela spa per il Canevale di Venezia con direzione artistica di Massimo Checchetto, lo spettacolo vede il ritorno alla regia di Enrica Crivellaro che con minuziosa creatività ha ideato e raccontato la storia attraverso sette quadri perfettamente intellegibili da qual si voglia turista che non abbia la possibilità di comprendere il racconto in italiano/inglese di Henriette. Una garanzia per l’evento veneziano la sua presenza sempre attuale nelle idee e capace di rendere uniche le location dove lavora.

Tra giochi d’acqua, fuochi e proiezioni vi è la presenza di tre gondole (classica, rossa e oro) ognuna contenente un ospite speciale: nelle prime due le versioni contrapposte di Henriette e nell’ultima Casanova in persona.

Henriette è interpretata sia da Silvia Nanni come voce narrante che da Silvia Celadin, soprano per le parti cantante. Casanova è il baritono Alberto Zanetti.

Arricchiscono il cast vari danzatori, acrobati e vogatori che si alternano a rappresentare figure oniriche o storiche aventi a che fare con la vita di Casanova come per esempio le guardie della prigione dei piombi o dei fiori che fluttuano in aria.

Un plauso particolare va alla novità di questa edizione, il costumista Alberto Tenderini che con solerzia, inventiva e cura del dettaglio ha ricreato dei costumi storici con materiali moderni e “segreti” di scena per permettere più cambi d’abito al cast direttamente in scena sull’acqua senza che il pubblico possa accorgersene (vi possiamo dire che alcuni abiti sono reversibili e completamente diversi da un lato all’altro).

Durante il primo weekend di rappresentazioni c’è stato sempre il tutto esaurito, ma gli show riprendono dal 27 febbraio al 4 marzo con due repliche giornaliere alle 18.45 e alle 21 e sicuramente qualche turista fortunato che si appresterà ad entrare nel sito ufficiale del carnevale potrà ancora acquistare qualche ultimo posto libero per non perdere questo evento divenuto mondiale soprattutto a livello mediatico.