Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Mondiali, Francia ‘boccia’ finale per terzo posto: “Non vogliamo giocare”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
La Francia non vuole giocare la finale per il terzo posto ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 18 luglio, la Nazionale transalpina sfida l’Inghilterra nella finalina della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, che domani invece vedrà la finale tra Spagna e Argentina. 

Dopo la sconfitta contro le Furie Rosse, che si sono imposte con un netto 2-0 in semifinale, la Francia è stata quindi costretta a giocare una partita che però, al pari dell’Inghilterra, non vorrebbe giocare: “Penso che nessuno di noi vorrebbe davvero giocare questa finale per il terzo posto”, ha detto in conferenza stampa Ibrahima Konaté, appena ufficializzato come nuovo difensore del Real Madrid, “ma non abbiamo scelta”. 

Stesso pensiero del ct Didier Deschamps, alla sua ultima partita sulla panchina dei Bleus: “La cosa migliore per Francia e Inghilterra sarebbe che questa partita non esistesse”, ha detto in conferenza, “però la realtà dice che c’è e dobbiamo giocare. Vogliamo arrivare terzi”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Milano, attivisti di Ultima Generazione imbrattano Arco della Pace

15 Novembre 2023

Sostenibilità, Davines: rimosse oltre 3.400 tonnellate di plastica dall’ambiente in cinque anni

20 Maggio 2026

Israele-Hamas, Meloni a Biden: “Italia sostiene mediazione Usa”

1 Marzo 2024

Marc Marquez vince il Gp di Germania davanti ad Ogura, Martin quinto

12 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno