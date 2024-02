Juve, per Pogba 4 anni di squalifica per doping

(Adnkronos) – Il centrocampista della Juventus, Paul Pogba, è stato squalificato 4 anni per doping, a quanto apprende l'Adnkrons. E' stata quindi accolta la richiesta della Procura antidoping. Il giocatore era risultato positivo al testosterone dopo Udinese-Juventus del 20 agosto. Una decisione molto dura per il giocatore transalpino che compirà 31 anni il 15 marzo. Questa squalifica potrebbe portare Pogba a chiudere la sua carriera agonistica, con la Juventus che ora dovrà prendere le sue decisioni. La sentenza potrà essere impugnata dai legali del giocatore al Tas di Losanna. Pogba, secondo le ricostruzioni, avrebbe assunto un integratore consigliato da un medico amico, senza consultare la Juventus e lo staff medico del club. Si sarebbe trattato quindi di una leggerezza da parte del centrocampista francese, che avrebbe assunto la sostanza dopante per errore. Il transalpino è tornato a Torino nell'estate 2022 dopo la scadenza del contratto con il Manchester United. Alla seconda avventura bianconera, nella scorsa stagione, nella preseason 2022 si è procurato una lesione al menisco e si è sottoposto all'operazione solo dopo un'infruttuosa terapia conservativa. Rimasto ai margini della Juve, complici anche problemi muscolari, per tutta l'annata, la stagione 2023-2024 avrebbe dovuto essere quella del riscatto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)