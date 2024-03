Primarie Usa 2024, Corte Suprema: Trump eleggibile in Colorado

(Adnkronos) – Primarie Usa 2024, novità per Donald Trump dalla Corte Suprema. Come era previsto, la Corte ha bocciato la sentenza del Colorado che escludeva Trump dalla scheda elettorale delle primarie nello stato per il suo ruolo nell'assalto al Congresso. "Il giudizio della Corte Suprema del Colorado non può essere confermato, tutti i nove membri della Corte condividono" questa opinione, si legge nella sentenza, che sottolinea quindi che la decisione di confermare l'eleggibilità dell'ex presidente è stata presa all'unanimità. Le primarie in Colorado si svolgono domani, nell'ambito del Super Tuesday. "Grande vittoria per l'America!!!", ha scritto a caratteri cubitali Trump sul social Truth. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)