Al Parco Chigi di Ariccia Papik in concerto “Mina end More”

Si acende l’estate in musica dei Castelli Romani ad Ariccia, con un concerto speciale dei Papik: domenica 4 Agosto, dalle ore 21:00, nella straordinaria atmosfera del Parco Chigi, sito in via dell’Uccelliera 1.

“Mina end More”, è il titolo dell’evento, nel quale il prestigioso gruppo musicale proporrà al pubblico un viaggio eccezionale nella grande musica italiana, attraverso la storia di una delle sue più celebri artiste, Mina, e non solo.

La manifestazione è stata promossa da Meta Promotion, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Ariccia, nonché inserita nel cartellone di eventi estivi “Ariccia da Amare”.

IL PROGETTO PAPIK

Papik è un progetto musicale nato da una idea dell’arrangiatore e compositore romano Nerio Poggi, autore e produttore che spazia dal pop al nu jazz, dalla Bossa nova al Soul e che ha collaborato tra gli altri, con Mario Biondi negli album Handful of Soul come coautore del brano Gig e in I Love You More nel quale compare come autore dei brani Rebirth e Monlight in July, è inoltre arrangiatore nel brano che dà il titolo all’album I Love You More.

Nel 2009 pubblica l’album di debutto Rhythm of Life Irma Records che contiene il singolo Staying For Good cantato da Alan Scaffardi’. Il Brano riscuote un notevole successo e viene trasmesso in heavy rotation dai più grandi network radiofonici nazionali (Radio Deejay, Radio Capital, Radio Montecarlo, Radio 105, Radio Rai ecc.)

Nel maggio del 2012 viene pubblicato il secondo album Music Inside preceduto dal singolo The Puzzle Of Life cantato da Ely Bruna che viene scelto da Gallardagalante, una nota linea di moda made in Japan per lo spot della nuova campagna pubblicitaria. L’album viene distribuito in Giappone e riscuote un notevole successo.

La fama di Papik nella terra del Sol Levante li porta a suonare nel maggio 2012 nel tempio del jazz internazionale Blue Note di Tokyo.

Nello stesso anno, collabora con la mitica band inglese Matt Bianco nel loro ultimo cd Hideaway arrangiando due brani, Too Late for Love e Kiss the Bride.

Tra i numerosi progetti all’attivo ha realizzato una collana di album di grande successo dedicata alla musica italiana, in particolare alla grande Mina.

La formazione è composta da musicisti di ottimo livello con esperienze importanti anche internazionali e la fantastica voce di Laura Lanzillo timbricamente molto vicina all’artista cremonese.

Band:

Alan Scaffardi: voce

Nerio “Papik” Poggi: tastiere

Alfredo Bochicchio: chitarra

Alessandro Sanna: basso

Gianni Polimeni: Batteria

Fabio tullio: sax

Massimo Guerra: tromba

Voce: Laura Lanzillo e Frankie Lovecchio

