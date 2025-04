Derby di Roma: tensione, traffico e passione in una città blindata

Derby di Roma, la città si blinda letteralmente: il piano di sicurezza straordinaria da parte delle forze dell’ordine

Roma si ferma. Letteralmente. Non è un modo di dire: quando scende in campo il Derby della Capitale, tutto il resto passa in secondo piano. Per 90 minuti – e molto più – Lazio e Roma non sono soltanto due squadre, ma diventano due modi diversi di vivere, sentire e lottare. L’atmosfera è densa di elettricità, tra speranze europee e l’eterna voglia di supremazia cittadina. Oggi all’Olimpico, con fischio d’inizio fissato per le 18, si giocherà molto più di una semplice partita.

Una città divisa… anche nei percorsi

Per garantire la sicurezza in un match così sentito, il piano delle autorità è stato accuratamente orchestrato. La zona intorno allo Stadio Olimpico è stata divisa in due grandi aree di afflusso: zona gialla per i tifosi della Roma (accesso da Ponte Duca d’Aosta e Ponte della Musica), e zona blu per quelli della Lazio (ingresso da Ponte Milvio).

Dalle prime ore del mattino sono scattate le rimozioni forzate delle auto in sosta in tutta l’area: da viale dello Stadio Flaminio a piazzale Ankara, passando per le vie attorno a Ponte Milvio, piazza Mancini, e lungotevere della Vittoria. Dalle 16:30, scatteranno anche le chiusure totali al traffico in molte zone nevralgiche: via Tor di Quinto, lungotevere Diaz, ponte Duca d’Aosta e viale Maresciallo Giardino, solo per citarne alcune. Tutta la zona diventerà un’area pedonale sorvegliata da centinaia di agenti delle forze dell’ordine, coadiuvati da sistemi di videosorveglianza spinti al massimo regime.

La partita che vale doppio

Al di là dei disagi per chi si muove in città, resta il cuore della questione: il campo. E mai come questa volta, il Derby Lazio-Roma arriva in un momento chiave della stagione. Le due squadre sono separate da un’incollatura in classifica (55 i biancocelesti, 53 i giallorossi) e in palio c’è molto di più di tre punti. Una vittoria, per entrambe, può significare lo slancio decisivo verso la qualificazione in Champions o in Europa League.

La Lazio, reduce dalla brutta figura in Europa contro il Bodo Glimt, si presenta con un 4-2-3-1 guidato da Castellanos in avanti. Ecco la probabile formazione:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

La Roma invece, pur con qualche acciacco, vuole giocarsi il tutto per tutto. Ranieri schiera un 3-4-2-1 offensivo con Dovbyk come terminale. Questo l’undici giallorosso previsto:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri

Il Derby non finisce mai

Più che una partita, è uno stato d’animo. Chi ha vissuto almeno una volta un Derby romano sa che in quei 90 minuti si mescola rabbia, speranza, adrenalina e cuore. Ma anche tensione, e una città da attraversare con cautela. Per chi ha intenzione di muoversi nelle zone vicine all’Olimpico oggi, il consiglio è uno solo: prepararsi con largo anticipo e consultare in tempo reale gli aggiornamenti della viabilità.

Ma alla fine, al di là delle barriere e dei divieti, il Derby resta una questione di appartenenza. E tu, da che parte stai?