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E’ morto Manninger, l’ex portiere della Juve travolto da un treno

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Alex Manninger, ex portiere che ha giocato in Italia anche nella Juventus, è morto all’età di 48 anni. L’ex calciatore austriaco era in auto, ad un passaggio a livello nell’area di Salisburgo, quando la sua vettura è stata travolta da un treno. Manninger era da solo nel veicolo. I soccorritori lo hanno estratto dall’auto e hanno provato a rianimarlo senza successo. 

Manninger, 33 volte in Nazionale, in carriera ha indossato le squadre di diverse squadre italiane. E’ sbarcato in Serie A con la Fiorentina nel 2001-2002, poi ha militato nel Torino, nel Bologna, nel Brescia e nel Siena prima di approdare alla Juve nel 2008. In maglia bianconera è rimasto fino al 2012 con 42 presenze complessive tra campionato e coppe come secondo di Gigi Buffon. 

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