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Ucraina, Zelensky”Giorni pieni di consultazioni,ascolto ciò che dicono le persone”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Luglio 2026
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KIEV (ITALPRESS) – “Ieri e oggi sono stati giorni pieni di consultazioni. Naturalmente, ascolto ciò che le persone dicono. Oggi ho parlato a lungo con Mykhailo Fedorov. Ho anche parlato con Oleksandr Syrskyi oggi. Le decisioni riguardo all’esercito saranno prese”.Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ringraziando “tutti coloro che hanno a cuore l’Ucraina. Grazie a tutti coloro che difendono le nostre posizioni in prima linea e a quelli che fanno del loro meglio per riportare la guerra a casa, in Russia, da dove è venuta”.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Luglio 2026
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