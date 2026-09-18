L’errore dell’AI che ha sfiorato una crisi Usa-Cina: “Poteva scatenare una guerra”

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Un rapporto di intelligence generato con l’intelligenza artificiale, quindi ”completamente falso”, ha dato all’esercito americano informazioni scorrette sul carico di una nave cinese in Medio Oriente, che secondo il chatbot stava trasportando componenti di un programma di armi nucleari. Lo rivela la Cnn citando quattro fonti ben informate, secondo le quali, in primavera in piena guerra contro l’Iran, l’esercito statunitense è entrato in azione con l’intenzione di intercettare la nave. Due di queste fonti hanno spiegato, a condizione di anonimato, che militari americani si stavano preparando ad abbordare l’imbarcazione. Aerei militari erano in volo, hanno riferito due fonti.

Solo poco prima dell’operazione pianificata, i funzionari hanno esaminato più a fondo il rapporto redatto da un analista del comando delle operazioni speciali e hanno scoperto che era stato generato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e che un chatbot aveva identificato erroneamente il materiale trasportato dalla nave. Secondo una delle fonti, il rapporto era “completamente falso”, ma “ha quasi scatenato una guerra”. Un’operazione statunitense contro una nave cinese poteva degenerare in un conflitto armato tra Washington e Pechino.

Si tratta di un episodio che sottolinea i profondi rischi derivanti dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale, mentre da tempo gli analisti temono catastrofici errori di valutazione se gli Stati si basano su dati inesatti forniti dalla tecnologia.

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