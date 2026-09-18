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Trump annuncia accordo con Danimarca e Groenlandia: “Usa controlleranno sicurezza territorio artico”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato sul social Truth un accordo con Danimarca e Groenlandia sulla sicurezza del territorio artico. “Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d’America hanno concluso un accordo con il Regno di Danimarca e con la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente della sicurezza e di tutte le altre necessità in Groenlandia, affrontando completamente tutte le nostre numerose preoccupazioni nazionali. Non ci sarà alcun costo per gli Stati Uniti!” scrive. 

“Su mia direttiva abbiamo lavorato con i rappresentanti della Danimarca e della Groenlandia per garantire che gli Stati Uniti abbiano per sempre la piena capacità di fare tutto ciò che sarà necessario in Groenlandia per garantire e difendere la sicurezza della Groenlandia e degli Stati Uniti d’America. Inoltre, da questo momento in poi, nessun avversario degli Stati Uniti potrà masi avere una base in Groenlandia, una presenza militare in Groenlandia o effettuare investimenti sensibili in Groenlandia senza la nostra espressa approvazione scritta”, scrive ancora Trump. 

E aggiunge: “Per oltre 100 anni, i presidenti americani hanno conosciuto l’importanza strategica della Groenlandia, ma nessuno di loro è riuscito a fare qualcosa al riguardo. Sono orgoglioso di essere il presidente che ha affrontato in modo permanente e definitivo questa questione così importante. Si tratta di un accordo a ‘vita infinita’: non ha scadenza. Siamo molto onorati e orgogliosi di quanto è appena accaduto, e tutto ciò che è stato concordato oggi sarà custodito con orgoglio dal popolo americano”. 

Nel post il presidente americano spiega inoltre: “Avvieremo immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nella parte appropriata della Groenlandia, che offre molte possibilità. Collaboreremo con il popolo groenlandese per il suo sviluppo e la sua costruzione. Questa soluzione è eccellente per gli Stati Uniti d’America, la Danimarca, la Groenlandia e tutti i nostri alleati”. E conclude. “Non vediamo l’ora di lavorare con gli straordinari popoli della Danimarca e della Groenlandia per costruire un magnifico futuro in questa vasta e altamente strategica porzione di territorio. La proteggeremo con grande attenzione. Per gli Stati Uniti d’America questo è un sogno che diventa realtà, un risultato molto importante, storico e speciale”. 

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