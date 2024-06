TERZA TAPPA CAMPIONATO ITALIANO MOTO D’ACQUA 2024 DAL 7 AL 9 GIUGNO AD ANCONA

In programma ad Ancona, da venerdì 7 a domenica 9 giugno, la terza tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2024 – 7° GP Città di Ancona Aquabike. Le gare si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante il Porto Turistico di Marina Dorica, uno tra i più grandi e moderni che si possano trovare, lungo le coste della nostra penisola. L’appuntamento è organizzato dall’A.S.D. CLUB AMICI DEL MARE ANCONA in collaborazione con l’A.S.D. H20 RACING TEAM, sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica (FIM) CONI.

Oltre 120 piloti provenienti da tutta Italia, dai più giovani alle donne e agli uomini, sfrecceranno per due giorni interi nel mare di Ancona. Sono attesi per l’occasione i migliori riders d’Italia, campioni di Freestyle, di circuito Ski, Runabout ed Endurance, che si confronteranno in sfide spettacolari, tenendo il pubblico con il fiato sospeso.

Le categorie e le 19 classi in gara sono:

Runabout F1, Runabout F1 Veteran, Runabout F2, Runabout F4, Runabout F4 Femminile, Runabout F4 Novice. Spark Giovanile 12-14, Spark Giovanile 15-18. Ski F1, Ski F1 Veteran, Ski F2, Ski F4, Ski Open, Ski Superjet , Ski Giovanile 12-14, Ski Giovanile 15-18. Freestyle Pro, Endurance F1, Endurance F2.