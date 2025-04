Meteo a Roma: previsioni per il primo fine settimana di aprile

Meteo a Roma, ecco le previsioni per il primo week end di aprile: non mancano le sorprese

Il mese di aprile si apre con una sorpresa inaspettata per la capitale. Se avevamo appena iniziato a godere dei primi caldi primaverili, il meteo a Roma ci fa subito un “dietrofront”. Infatti, nel corso di questo fine settimana, l’arrivo di una massa d’aria artica ci farà assaporare un breve ritorno dell’inverno, con temperature che faranno un deciso passo indietro.

Un cambiamento che, se da un lato riporta un po’ di freschezza, dall’altro ci ricorda quanto la primavera sia ancora in bilico tra alti e bassi. Il meteo a Roma nel fine settimana prevede un sabato soleggiato, con temperature che si manterranno relativamente gradevoli, oscillando tra i 13°C e i 15°C.

Sarà una giornata ideale per una passeggiata nel centro o una visita ai parchi della città, con il cielo che si manterrà sereno e la brezza che renderà l’aria piacevole. Se il sabato si presenta tranquillo, domenica, però, le cose cambieranno.

Il tempo a Roma volgerà al peggio proprio nella seconda metà della giornata di domenica 6 aprile. Come segnalato dagli esperti, infatti, il meteo nella capitale subirà un repentino cambiamento con l’arrivo di un sistema di bassa pressione.

Meteo Roma, arrivano anche le piogge ed il freddo: ecco quando

La instabilità atmosferica diventerà protagonista nel pomeriggio, con la possibilità di qualche isolato piovasco o, più probabilmente, di brevi temporali. Non si esclude la possibilità di locali grandinate, anche se di breve durata. Per chi aveva programmato attività all’aperto, è bene prepararsi ad un cambiamento repentino, con possibili disagi legati alla pioggia e al vento.

Con il calare della sera, la situazione meteo a Roma tenderà a stabilizzarsi, ma i venti forti e freddi di Grecale continueranno a soffiare sulla città per tutta la giornata di lunedì 7 aprile. Questi venti renderanno l’atmosfera ancora più fredda, con una sensazione di gelo che potrebbe farci ricordare i mesi invernali.

La temperatura massima prevista per lunedì sarà di circa 13°C, ma con l’effetto vento si percepiranno valori ben più bassi, creando un clima piuttosto rigido. Un aspetto da non sottovalutare sarà anche il calo delle temperature minime. La notte tra domenica e lunedì, infatti, si prevede un abbassamento notevole dei termometri, con valori che potrebbero scendere sotto i 5°C, in particolare nelle zone periferiche e più lontane dal centro città.

Non sarà sorprendente svegliarsi con l’aria frizzante, soprattutto nelle prime ore del mattino, quindi meglio indossare qualche strato in più per chi si trova a dover uscire presto. Previsioni meteo a lungo termine indicano che questa ondata di freddo durerà poco, giusto il tempo di un fine settimana.

Quando arriva la Primavera: cieli sereni e temperature in rialzo

A partire da martedì 8 aprile, infatti, il tempo tornerà a stabilizzarsi e le temperature risaliranno, riportando finalmente l’atmosfera primaverile che da settimane stavamo aspettando. Nonostante la fase instabile di domenica, la settimana che seguirà promette essere più clemente, con cieli sereni e temperature più consone alla stagione.

A chi ha voglia di iniziare la settimana con un sorriso, possiamo dire che la primavera, dopo questo breve passo indietro, tornerà a farci compagnia. Insomma, questo fine settimana a Roma si prospetta come una piccola “parentesi” di freddo, ma nulla di allarmante.

Se avete programmi all’aperto, ricordatevi di portare con voi un ombrello e qualche capo più caldo, soprattutto per la giornata di domenica. Il meteo di aprile è sempre imprevedibile, ma in fondo, è proprio questa la bellezza della primavera: un continuo cambio di scenari che ci tiene tutti con il fiato sospeso, pronti a godere dei suoi raggi di sole non appena arriva un po’ di sereno.