Roma, Via Cilea all’Infernetto: lavori in corso per maggiore sicurezza

Roma, all’Infernetto lavori in corso per una maggiore sicurezza delle strade: ecco il progetto e cosa accadrà

Ostia è sempre stata una zona molto frequentata, ma negli ultimi anni si è visto un aumento delle preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale, soprattutto in zone come l’Infernetto. Ecco perché l’annuncio di lavori per la realizzazione di due rotatorie in via Francesco Cilea ha suscitato grande interesse e aspettative tra i residenti.

Finalmente, dopo anni di attese e richieste, mercoledì 9 aprile partiranno i cantieri per un intervento che promette di migliorare notevolmente la viabilità e ridurre il rischio di incidenti. Questa strada, che attraversa l’Infernetto, è stata spesso teatro di episodi drammatici.

Tra questi, spicca l’incidente del 2020 che ha coinvolto Mattia Roperto, un ragazzo di quattordici anni, investito da un’auto che viaggiava a velocità eccessiva. Il dolore dei genitori, unito alla rabbia della comunità, ha dato vita al Progetto Zebra, una campagna di sensibilizzazione per promuovere una guida più responsabile.

Infernetto, arrivano le rotatorie: ecco il progetto

La creazione delle rotatorie, ora in fase di realizzazione, rappresenta un atto concreto per rispettare questa richiesta di sicurezza. “Un impegno mantenuto” come sottolineato dall’assessore municipale ai lavori pubblici, Guglielmo Calcerano, e dal presidente della commissione mobilità, Leonardo Di Matteo, che vedono in queste opere una risposta alle esigenze di una comunità ancora ferita da questi tragici eventi.

Le rotatorie verranno installate in due punti critici lungo la via: uno all’incrocio con via Maurice Ravel e l’altro, una sorta di ‘otto’, all’intersezione con via Carl Orff. La zona, peraltro, ha visto in passato numerosi incidenti stradali.

Nel 2014, ad esempio, una donna di 70 anni, proveniente dal Camerun, aveva perso la vita proprio a causa di un investimento lungo via Cilea. Un altro incidente, meno grave ma comunque significativo, ha coinvolto nel 2021 un ciclista sessantenne, che fortunatamente si è ripreso dopo un ricovero.

Questi nuovi interventi non solo prevedono la costruzione delle rotatorie, ma anche una serie di lavori accessori pensati per migliorare la sicurezza complessiva. Dopo il successo delle rotatorie provvisorie installate nel 2021, che hanno già contribuito a una riduzione degli incidenti, il progetto definitivo è stato pensato per dare un tocco di solidità e concretezza a una zona che fino a oggi è sembrata “incompleta”.

Non solo rotatorie: in programma anche attraversamenti pedonali

In aggiunta alle rotatorie, verranno realizzati nuovi attraversamenti pedonali, marciapiedi più sicuri, e soprattutto una maggiore attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità, compreso il miglioramento dell’illuminazione per garantire visibilità anche nelle ore notturne.

Se queste opere dovessero confermare i buoni risultati delle rotatorie provvisorie, possiamo aspettarci una significativa riduzione degli incidenti, soprattutto quelli più gravi.

Non si tratta solo di un intervento sulla viabilità, ma di una risposta concreta a un bisogno di sicurezza che da tempo caratterizza le richieste dei residenti. E il fatto che l’amministrazione stia finalmente investendo in un’opera tanto attesa non può che essere accolto con favore dalla comunità dell’Infernetto, che da anni attendeva questo cambiamento.

Ma la domanda che rimane aperta è: questa iniziativa sarà sufficiente a risolvere completamente i problemi di sicurezza nelle altre zone del quartiere? Quello che è certo è che l’intervento di via Cilea segna un punto di partenza importante, ma c’è ancora molto da fare per garantire una viabilità sicura e una convivenza serena tra automobilisti, pedoni e ciclisti in tutta Ostia.