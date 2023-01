Lancio del “sacchetto” dei rifiuti dal finestrino: multa di 600 euro per un 57enne a Ostia

Fisio fit

È passato con la sua auto in via degli Atlantici, a Ostia, lanciando al lato della strada dei cartoni senza nemmeno fermarsi, pensando forse di non essere visto: l’uomo, di 57 anni, è stato invece ripreso da una telecamera e sanzionato dal X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale.

Gli agenti, grazie a un dispositivo “fototrappola” installato per accertare questo tipo di irregolarità, sono riusciti a risalire al proprietario del veicolo, una Peugeot 107, che è stato sanzionato per un importo pari a 600 euro. Questo tipo di accertamenti rientra nel piano dei controlli predisposto dal Comando generale per contrastare gli abbandoni irregolari di rifiuti, con un rafforzamento della strumentazione tecnologica, in dotazione a tutti i gruppi, che consente di individuare questo tipo di condotte illecite.

