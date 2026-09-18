Trump e il nuovo attacco ai media: banditi dalla Casa Bianca Cnn, MsNow e Politico

(Adnkronos) – ”Sono orgoglioso di annunciare che, con effetto immediato, bandisco dalla Casa Bianca Cnn, MsNow (che ha recentemente cambiato nome da MsNbc a causa della mancanza di spettatori e credibilità!) e Politico (che ha ricevuto un abbonamento illegale e ridicolo da 8 milioni di dollari, un record assoluto, direttamente dal governo degli Stati Uniti, sotto la presidenza del corrotto Joe Biden, per mantenerli “in vita”. Mi sembra corruzione!), a causa della loro costante diffusione di notizie false!”. Lo ha scritto sul suo Truth Social il presidente americano, Donald Trump.

”I media non dovrebbero poter scrivere o riportare costantemente finzioni e menzogne quando si occupano del presidente degli Stati Uniti, dell’Amministrazione Trump o degli Stati Uniti d’America. Altri media che diffondono notizie false seguiranno”, ha aggiunto.

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