Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Guardiola e lo sfogo in spogliatoio: “Sono un fottuto divorziato”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Pep Guardiola mostra il suo lato più intimo. Il tecnico catalano, che ha rifiutato la panchina dell’Italia dopo il suo addio al Manchester City, si racconta a 360 gradi in ‘A Beautiful Obsession’, la nuova docu-serie in uscita su Prime Video domani, mercoledì 19 agosto. Guardiola ha anche affrontato un argomento inedito, il divorzio dall’ormai ex moglie Cristina Serra, con cui è stato sposato per 30 anni. 

“Voglio confessarvi una cosa”, disse rivolto ai suoi giocatori Guardiola dopo una partita del Manchester City contro la Juventus nel dicembre 2024, “sono un fottuto divorziato dalla donna più bella del pianeta. Mia moglie, la mia ex moglie. La amo? Certo. Lei mi ama? Sì, ma abbiamo perso la passione. Per molte ragioni”.  

E quindi l’accorato appello ai giocatori: “Da questo dipende anche come giocate a football, da qualcosa che avete dentro: ebbeneDov’è la vostra passione? Qualunque cosa facciate nella vita, fatela con passione. Non voglio bravi giocatori, voglio giocatori con passione”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Donnarumma si sposa: “Ho firmato un contratto a tempo indeterminato”

3 Maggio 2026

Tor Bella Monaca, l’affondo dell’Ugl: 60mila senza lavoro dopo il Giubileo e 74.800 Neet, “Serve una rivoluzione silenziosa per Roma”

26 Febbraio 2026

Rugby, l’Anzio travolge il Segni e torna al terzo posto. Si ritorna in campo il 14 gennaio

18 Dicembre 2017

Tragedia sull’A1 durante protesta tir: camionista travolto e ucciso da un’auto

20 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno