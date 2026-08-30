Israele, Ben Gvir alle detenute palestinesi: “Carcere duro? Non vi aiuto, avete rapito i nostri figli”

(Adnkronos) – Il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha espresso la sua soddisfazione per il peggioramento delle condizioni di detenzione dei palestinesi nelle carceri di Israele. Durante una visita alle detenute palestinesi nel carcere di Damon, nel nord di Israele, Ben Gvir si è rivolto a loro con disprezzo. ”Sono orgoglioso che siamo riusciti a ridurre al minimo le condizioni carcerarie dei terroristi”, ha dichiarato in un video condiviso sui social, in cui paragona le condizioni di detenzione dei palestinesi a quelle degli israeliani tenuti in ostaggio da Hamas e da altre fazioni estremiste nella Striscia di Gaza dopo il 7 ottobre 2023.

“I nostri ostaggi non avevano shampoo e non godevano di buone condizioni. Sono orgoglioso che siamo riusciti a ridurre al minimo le condizioni carcerarie dei terroristi. I campi estivi nelle prigioni sono finiti”, ha dichiarato Ben Gvir rivolgendosi alle detenute, schierate contro il muro e con il volto oscurato nel video.

In risposta, tramite un interprete, una detenuta velata che dice di appartenere alla Jihad Islamica ha detto al ministro di estrema destra che in carcere le condizioni sono “decisamente pessime”, con ”irruzioni anche di notte” e “non godiamo di alcun diritto, noi donne abbiamo esigenze particolari”. La detenuta afferma che “non ci laviamo da tre giorni e non ci cambiamo la biancheria intima”, sottolineando il rischio di contrarre malattie e di non ricevere cure adeguate. ”Sono io il responsabile di questo. Chi fa del male ai miei fratelli non riceverà condizioni da albergo”, le ha risposto Ben Gvir.

Alla richiesta di aiuto di una detenuta, il ministro ha risposto: ”Non vi voglio aiutare, voi avete rapito i nostri figli, perché dovrei aiutarvi? Sono finiti i tempi in cui qui al governo vi aiutavano”. Ben Gvir ha poi commentato il post: “Le lamentele delle terroriste sulle condizioni nelle carceri non fanno presa su di me. I nostri ostaggi non hanno avuto alcuna condizione decente. Continuerò a portare avanti una politica del minimo indispensabile, del minimo assoluto”.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)