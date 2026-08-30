Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ghribi (Gksd) “Vicino al mio popolo, la Tunisia resterà sempre la mia bussola”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Agosto 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – “In questi giorni il mio pensiero e il mio cuore sono ancora più vicini alla Tunisia e al mio popolo”.
Lo scrive su Instagram Kamel Ghribi, chairman di GKSD e vicepresidente di GSD (Gruppo San Donato), esprimendo la propria vicinanza ai cittadini tunisini che stanno attraversando una fase di difficoltà. “La Tunisia è la mia patria, la terra dei miei padri, delle mie radici e della mia identità”, afferma Ghribi, sottolineando la propria preoccupazione per “tanti miei compatrioti” alle prese con “interruzioni dell’acqua e dell’energia elettrica”, per i giovani alla ricerca “di un lavoro e di un futuro” e per le persone costrette ad affrontare difficoltà economiche sempre più pesanti. “Dietro ogni numero ci sono una famiglia, una speranza, una dignità che meritano rispetto”, prosegue Ghribi. “Essere tunisini significa anche questo: sentirsi parte dello stesso destino, soprattutto quando qualcuno soffre”. Ghribi conclude il suo messaggio con un richiamo al profondo legame con il Paese d’origine: “La Tunisia è stata il mio punto di partenza e resterà sempre la mia bussola”.
(ITALPRESS).
-Foto: ufficio stampa Gksd-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pensione, quali errori possono portare ad assegni più bassi e ritardare l’uscita dal lavoro?

1 Aprile 2026

LILT guarda avanti, innovazione e radicamento territoriale per la lotta ai tumori

25 Febbraio 2026

Pitbull canta davanti alla più grande folla di ‘calvi’ al mondo: il record

11 Luglio 2026

Sinner in finale agli Australian Open: “Contro Djokovic è stata durissima”

26 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno