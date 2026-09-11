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Superenalotto, quanto incassa lo Stato del Jackpot da record e come riscuotere la vincita milionaria

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Fa sognare la vincita record del SuperEnalotto di oggi, venerdì 11 settembre. Ma di quegli oltre 223 milioni di euro, quanto restano a chi ha vinto? E poi è importante ricordarsi che lariscossione della vincita deve avvenire entro un determinato periodo. 

Della vincita milionaria di questa sera, circa 44,6 milioni torneranno nelle casse dello Stato: è l’effetto della ‘Tassa sulla fortuna’ che, riporta Agipronews, prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita. 

Il regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore del Jackpot deve presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. 

Intanto, grazie al Jackpot di ripartenza, la sestina vincente del SuperEnalotto già dal prossimo concorso metterà sul piatto 26,5 milioni di euro: un ‘tesoretto’ costruito grazie a tutti i concorsi successivi all’ultimo 6 in cui non sono stati realizzati dei 5+, con la metà del montepremi della seconda categoria di premio che incrementa il Jackpot in palio, mentre il restante 50% va a formare il montepremi di ripartenza. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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