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Bomba d’acqua a Milano, interrotto concerto di Bad Bunny: spettatori feriti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Il concerto di Bad Bunny all’ippodromo La Maura di Milano è stato interrotto a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla città con una forte grandinata e raffiche di vento. L’artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese, dopo la data di ieri per il suo ‘Debí tirar más fotos World Tour’. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai grossi chicchi di grandine. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti per evacuare le circa 80mila persone presenti. I feriti sono stati soccorsi dal 118 e l’area è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine. 

  

 

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