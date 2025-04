Roma Nord senz’acqua per 12 ore: cosa c’è da sapere e come affrontare il disagio

Roma Nord senz’acqua per oltre mezza giornata: la causa del disagio e dove trovare le autobotti di emergenza

Ti è mai capitato di aprire il rubinetto e scoprire che non esce una sola goccia? Lunedì 14 aprile, per molti residenti di Roma Nord, sarà esattamente così. Non si tratta di un guasto improvviso, ma di un’interruzione programmata: Acea Ato 2 ha annunciato un maxi intervento di manutenzione che comporterà l’assenza d’acqua dalle 8 alle 20 in alcune vie del Municipio XV.

Lo scopo? Migliorare l’efficienza della rete idrica. Ma la domanda sorge spontanea: come ci si prepara a 12 ore senza acqua?

Le vie coinvolte dalla sospensione idrica

Se abiti in zona, dai un’occhiata a questo elenco, perché potresti essere direttamente interessato. Le strade coinvolte dalla sospensione dell’acqua o da significativi abbassamenti di pressione sono:

Via dell’Acqua Traversa

Via Taormina

Via Val Gardena

Via Cassia (dal civico 314 al 436)

Via Due Ponti

Via Bruno Bruni

Via Santa Giovanna Elisabetta

Via Ischia Di Castro

Via Vilfredo Pareto

Secondo Acea, anche le vie limitrofe potrebbero essere interessate. Quindi, se sei nei paraggi, tieniti pronto a fare scorte d’acqua per affrontare la giornata.

Autobotti e numeri utili: cosa fare in caso di necessità

Per limitare i disagi, Acea ha previsto un servizio di autobotti che saranno presenti per tutta la durata dell’intervento. Ecco dove trovarle:

Via Ischia di Castro, 12

Via Due Ponti, 200f

Via Bruno Bruni, 82

Via Cassia, angolo via Santa Giovanna Elisabetta

Via Cassia, 306

In caso di reale emergenza o per situazioni particolari (persone fragili, famiglie numerose, strutture sanitarie), è possibile richiedere un intervento straordinario chiamando il numero verde 800.130.335. Meglio segnarselo, non si sa mai.

Un disagio necessario?

Non è mai facile accettare di restare per mezza giornata senz’acqua, specialmente in una città come Roma, dove i problemi infrastrutturali sono all’ordine del giorno. Eppure, questa sospensione rientra in un piano di manutenzione programmata che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe portare a una rete più efficiente e meno soggetta a guasti imprevisti.

Ma ci si chiede: questo tipo di comunicazione e gestione sarà sufficiente per evitare disagi maggiori ai cittadini? Oppure è tempo di pensare a un sistema più moderno e meno impattante per chi, di acqua, ha bisogno ogni giorno e a ogni ora?

Nel frattempo, l’unico consiglio utile è: preparate taniche e bottiglie, fate scorte il giorno prima e occhio agli orari. Lunedì 14 aprile sarà una giornata da affrontare con un po’ di pazienza… e qualche litro d’acqua in più.