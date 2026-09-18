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Roma, studente 13enne spruzza spray urticante e accoltella la prof: vittima non in pericolo di vita

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Uno studente di 13 anni ha accoltellato la sua professoressa, ferendola. E’ accaduto stamane all’istituto Giovanni Verga al quartiere Collatino di Roma. L’istituto è una scuola secondaria di primo grado e si trova in via Giovanni Gussone 5. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Centocelle. 

Prima di colpire la docente il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell’insegnante e, successivamente, l’avrebbe ferita con il coltello. La vittima, in stato di shock, non sarebbe in pericolo di vita. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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