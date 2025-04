Roma nel weekend: 17 eventi da non perdere tra ciliegi in fiore, street food e zuppa internazionale

Roma, cosa fare nel week end: tra sabato e domenica ben 17 eventi in tutta la Capitale, ecco i più interessanti

Roma si prepara a un weekend di aprile ricco di appuntamenti da vivere a passo lento, con il naso all’insù o un calice di vino in mano. Sabato 12 e domenica 13 aprile la Capitale si trasforma in un mosaico di eventi: si festeggia la fioritura dei ciliegi, si ascoltano i tamburi giapponesi, si brinda alla Franconia e si torna bambini nei parchi divertimento. E poi ancora mostre, swap party, festival di strada e appuntamenti dedicati all’ambiente. Hai già scelto il tuo?

Ciliegi in fiore, cultura giapponese e zuppa per tutti

La magia della primavera si respira forte all’Orto Botanico di Roma, dove va in scena lo speciale Hanami: sabato e domenica si passeggia tra i ciliegi in fiore, si scoprono i segreti del tè, dell’ikebana e della calligrafia giapponese, e si ascoltano i rintocchi ipnotici dei tamburi “Taiko No Koe”. Non lontano, nel cuore verde di Villa Borghese, torna il Villaggio per la Terra, con sport, laboratori e giochi a tema ambiente, per adulti e bambini.

E se cerchi un’atmosfera più “di quartiere”, fai un salto alla XVIII edizione del Festival Internazionale della Zuppa di Roma: sabato 12 aprile, al Casale Garibaldi e via Valeriano 3F, si celebra la zuppa come simbolo di condivisione tra culture. Tra musica, street art e convivialità, potresti scoprire che la tua ricetta segreta… non è poi così segreta!

Degustazioni, mercatini e musica: il gusto della città

Amanti del vino? Da Eataly Ostiense vi aspettano le Wine Nights, venerdì e sabato, con degustazioni guidate da produttori d’eccellenza. Se invece preferite luppolo e tradizione tedesca, il consiglio è di fare rotta verso la Limonaia di Villa Torlonia: qui l’FrankenBierFest porta a Roma oltre 100 birre artigianali franconi, alcune delle quali introvabili altrove. Occhio alle botticelle di legno: la birra lì dentro ha un sapore che sa di viaggio e autenticità.

Per chi ama perdersi tra oggetti unici, tornano gli immancabili mercatini: dal romantico Ficus al Massimo davanti al Circo Massimo, con artigianato, profumi e poster d’autore, al Green Market Festival alla Città dell’Altra Economia, dove l’artigianato incontra la sostenibilità. E ancora, Esquilibri con libri rari a Piazza Vittorio, e gli Swap Party alla Caffarella e al Freeda Mood: prendi ciò che non usi più, portalo e scambialo. Il tutto tra dj set, arte live e nuovi incontri.

Divertimento, scienza e… carciofi

Sabato è anche il giorno perfetto per scoprire le novità nei parchi divertimento: Cinecittà World compie 10 anni e celebra con una mostra firmata Dante Ferretti, Magicland rilancia con l’attrazione dedicata alle Winx, mentre a Zoomarine arriva la nuova area gaming in collaborazione con Nintendo. Se hai figli, o se sei rimasto un po’ bambino dentro, sarà impossibile scegliere.

Per i più curiosi, all’Auditorium Parco della Musica prosegue fino a domenica il Festival delle Scienze con un tema affascinante e profondo: “Corpi”, in tutte le sue declinazioni, dal biologico al cosmico. Conferenze, mostre e attività pensate per ogni età.

Fuori città, invece, la Sagra del Carciofo Romanesco a Ladispoli promette gusto e tradizione: ricette tipiche, mercatini, spettacoli e il sapore inconfondibile di uno degli ortaggi simbolo della cucina romana.