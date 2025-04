UAP: analisi sulla situazione della sanità italiana e su abbattimento liste d’attesa

L’UAP (Unione Ambulatori Poliambulatori) a nome delle 27.000 strutture sanitarie italiane ribadisce la necessità che il Governo ed il Ministero della Salute intervengano velocemente ed efficacemente per l’abbattimento delle liste di attesa. Abbiamo assistito a diversi comunicati del Ministro Schillaci a tal proposito, e ci auspichiamo che questi progetti prendano vita.

In particolare, occorre ricordare che le regioni del Sud Italia in piano di rientro, prive di adeguati fondi, non possono integrare il proprio tariffario, che prevede rimborsi (che si ricorda sono gli stessi sia per le strutture ospedaliere pubbliche che per quelle private) al di sotto dei costi dei materiali stessi e che in tal modo non consentono l’erogazione delle prestazioni sanitarie.

L’UAP ha più volte sollecitato il Governo e il Ministero ad effettuare giusti investimenti per la sanità italiana, che affronta spese enormi per garantire servizi medici specialistici; pertanto, occorre garantire rimborsi che consentano un giusto rapporto qualità/prezzo.

Per tali ragioni, ringraziamo il Sottosegretario Gemmato, il Dott. Scivittaro e il Capo Segreteria Dott. Ruggi D’Aragona, per aver consentito ai laboratori la possibilità di eseguire prestazioni di telemedicina e di concludere contratti di rete per raggiungere le 200.000 prestazioni, disposizioni che rappresentano lungimiranza per poter supportare la vera medicina di territorio, costituita dai laboratori e poliambulatori che nel rispetto delle norme e con grande scrupolosità offrono un servizio capillare a tutta la popolazione.

La Presidente di U.A.P., Mariastella Giorlandino, si auspica che prima dell’udienza del Tar vengano applicati dei correttivi al Nomenclatore che rappresenterebbero un segnale di supporto ai cittadini, garantendo un giusto rapporto qualità/prezzo per assicurare la vera medicina di precisione.