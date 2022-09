THE SPACE PASS: a grande richiesta the Space Cinema prolunga la promo per un anno di cinema senza limiti

Anche sotto l’ombrellone o in villeggiatura, moltissimi Big Screen lovers italiani non si sono lasciati scappare l’occasione di portarsi a casa un anno intero di cinema con un unico abbonamento, approfittando della promozione lanciata da The Space Cinema questa estate.

Tanto che, visto il gran numero di richieste, il circuito ha deciso di prorogare il termine per poter acquistare la The Space Pass al costo di 169€ invece che 199€. Non più fino al 31 agosto, dunque, ma fino al 18 settembre è possibile accedere all’offerta che permetterà a tutti gli appassionati di vivere l’esperienza in sala, senza limiti. La fine del 2022 e il 2023 regaleranno al pubblico grandi emozioni grazie all’arrivo di una ricca programmazione fatta di grandi film e storie fantastiche.

La The Space Pass prevede accesso illimitato agli spettacoli, in qualsiasi giorno e orario, in tutti i 36 The Space Cinema d’Italia, per tutto l’anno, con un solo abbonamento.

La card dà la possibilità di partecipare anche alle proiezioni di tutti i film in 3D, alle anteprime in esclusiva, maratone e programmazione Extra di The Space Cinema.

“Siamo stati i primi in Italia, nel 2018, a lanciare questa formula rivoluzionaria – afferma Andrea De Candido, Head of Marketing di The Space Cinema – E il tempo ci ha dato ragione soprattutto su una cosa: la voglia di cinema degli italiani è tanta ed è viva. Nonostante tutto. The Space Pass è nato come un esperimento ed è cresciuto come una certezza, per questo vogliamo continuare ad alimentare il desiderio delle persone per le grandi storie, e dare la possibilità anche a chi si è disconnesso durante le tanto attese ferie di non perdere l’occasione per approfittare della promozione.” Il modello The Space Pass ricalca quello offerto da brand e piattaforme streaming di musica, film e serie tv, ed è un’iniziativa già in voga anche in altri Paesi come Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Belgio.

Tra gli ulteriori vantaggi della card, inoltre, la possibilità di richiedere la poltrona Vip e il servizio clienti dedicato. La tessera è nominale e attivabile online sul sito The Space Cinema. Per acquistare The Space Pass al prezzo promozionale basta visitare la pagina dedicata, al https://www.thespacecinema.it/card-e-promo/the-space-pass.

