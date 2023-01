Fisio fit

La violenza sulla donna

La violenza sulla donna, che non esita a concludersi, é un cancro della società é lo specchio della vita. La mancanza di educazione fra le mura domestiche, può esserne la causa poiché del fenomeno violento, poiché, non se ne parla mai. I ragazzi, poi, sono convinti che tutto sia normale, che la donna debba subire le angheríe dell’uomo.

Tipi di violenze

Esistono molti tipi di violenze e, non é detto che debba essere solo ed esclusivamente quella fisica.

1 VIOLENZA FISICA: La violenza fisica viene scaturita da rifiuti sentimentali del compagno, o del coniuge. Anche l’inferiorità maschile, a volte, può provocare violenza. In famiglia, possono abitarci anche minori, che memorizzano tutto come una spugna. Da qui nascono i FEMMINICIDI, e molte volte anche la prole viene colpita, senza una ragione, né un perché.

2 LA VIOLENZA ECONOMICA: Questa violenza, non é meno importante della prima perché la privazione di danaro rende difficile la vita ad una persona, specie alle donne. Il denaro privato, é anche simbolo di ” reclusione ” e, quindi, estromessa dalla vita sociale. All’uomo procura molti vantaggi, potrebbe parlare a persone, o denunciare . Eventualmente potrebbe lasciare incamminare la donna, per l’acquisto, semplicemente, di pane. Molte città, o paesi d’Italia hanno promosso una splendida iniziativa. Stampare sugli scontrini il numero di telefono del centro di accoglienza più vicino. In questo modo le donne abusate, potrebbero chiedere aiuto.

3 LA VIOLENZA PSICOLOGICA : Data violenza, applica per demolire l’ego del gentil sesso. La donna, quindi, é oggetto e non più soggetto. L’uomo, infatti, manipola la donna per ogni situazione. La donna, addirittura, pensa che ogni artificio su di lei ê giusto. Si annullano proprio le proprietà cognitive. Far credere al coniuge, o alla compagna che tutto é giusto e, a volte scusarsi per aver reagito male. Questa é la violenza psicologica. L’ANNULLAMENTO DELL’IO..

4 LO STUPRO: Lo stupro, é una delle violenze più atroci che possano esserci. La violenza sessuale su una donna é sempre esistita ma, in questo preciso momento, diciamo stop! Le violenze di gruppo, poi, sono quelle di ragazzi e/ o uomini repressi. Spesso filmando e divulgano l’amplesso, creando uno shock alla donna violentata.

CONCLUSIONI: La donna é alito di vita, parola di speranza, non possiamo credere che l’uomo, figlio in grembo, possa creare questo orrore. NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE.