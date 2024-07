Miglior tempo per Norris nelle Fp2 in Belgio, quarto Leclerc

Barelli "Gare nella Senna? Ai Giochi non si fanno esperimenti" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Le gare in acque libere nella Senna? Ad oggi il fatto stesso che se ne parli con tutti questi punti interrogativi non mi pare che sia una soluzione ideale. Gli atleti devono essere sereni e tranquilli e sapere dove nuotano, dove gareggiano già settimane se non mesi prima". Così il presidente […]

Expo 2025 Osaka, Angelilli "incentivi a imprese che parteciperanno" ROMA (ITALPRESS) - L'Expo 2025 Osaka "sarà una grande opportunità per il sistema Italia e anche per la Regione Lazio, per lo sviluppo economico, per le imprese: sarà veramente un investimento sul futuro". Lo ha detto Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, a margine dell'Executive Breakfast organizzato dalla Regione Lazio […]

Abbagnale "L'Italia ha buoni equipaggi ed è ben preparata" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Domani cominceremo a fare sul serio. L'Italia ha dei buonissimi equipaggi ed è ben preparata. Aspettiamo il campo per decidere cosa ci toccherà portare a casa. Alcuni equipaggi si sono particolarmente distinti nel corso della stagione: il doppio pesi leggeri è sempre stato nel giro delle medaglie, il "4 senza" ha […]

Tajani "Sull'autonomia manteniamo gli impegni, ma vigileremo" ROMA (ITALPRESS) - “L’autonomia non è un dogma di fede, è una riforma voluta dalla sinistra nel 2001 e voluta fortemente anche dalla Regione Emilia Romagna. Ora vigiliamo affinché venga ben applicata, questo non vuol dire mettersi di traverso ma fare le cose per bene”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di […]