Bianca Guaccero non trattiene l’emozione e si commuove: bellissima sorpresa per il suo compleanno

Un festa di compleanno indimenticabile per Bianca Guaccero: la sorpresa ha commosso tutti, specialmente la festeggiata.

Un periodo d’oro per l’attrice bitontina, dopo la vittoria a Ballando con le Stelle. Il piccolo schermo la accoglie nuovamente, aprendole strade luminose. Ora al timone del programma Dalla Strada al Palco, fra poche settimane al PrimaFestival accanto al collega Gabriele Corsi e Mariasole Pollio.

Sembra che Bianca Guaccero abbia proprio fatto pace con la tv – si rammenti la chiusura di Detto Fatto tra le polemiche oppure l’insuccesso Liberi Tutti! targato Rai 2. È grata per l’affetto che sta ricevendo negli ultimi giorni poiché, dati i trascorsi, non era certamente scontato. Insomma, tutto procede splendidamente.

Ancora più euforica dopo la celebrazione del suo compleanno, avvenuto il 15 gennaio. Una meravigliosa sorpresa ad attenderla, suscitando in lei forti emozioni. Lacrime di gioia anche per i fan, entusiasti nel vederla così raggiante – il lavoro, sicuramente, a cui si aggiunge la favola d’amore con Giovanni Pernice.

Bianca Guaccero, che regalo di compleanno! La sorpresa inaspettata

La conduttrice ha spento 44 candeline, in compagnia di amici e colleghi. Grande festa nonché torte a volontà, personalizzate. Quest’anno il più bel regalo ricevuto dalla vita è lui, il suo fidanzato, sebbene non fosse presente – quest’ultimo parrebbe a Londra con il suo show The Last Dance, come spiegato da Bianca.

Un’assenza incolmabile, ma avranno occasione di festeggiare appena riusciranno a ricongiungersi. Ad ogni modo non è mancata la sua dedica, rinvenibile sui social, che recita così: “auguri amore” e lei risponde: “sei l’uomo migliore…ti amo“. Manca quel sorriso, al contempo le manca il respiro, in attesa di riabbracciarlo.

Ciononostante, le è stata organizzata una sorpresa magnifica nel camerino, forse per sopperire anche a quella lontananza, seppur temporanea: tanti palloncini. Uno a forma di cuore rosso, riportante la scritta ‘Auguri Bianca‘, altri argentei, dalla forma più classica. E, perché no, persino un bellissimo mazzo di rose (bianche).

Lo sguardo che sorride per il calore, la vicinanza di molte persone che le vogliono bene. Qualche breve festeggiamento dopodiché si ricomincia a lavorare, in procinto di provare la nuova puntata dello show Dalla Strada al Palco. Nel frattempo piovuti innumerevoli messaggi d’affetto da parte dei fan e artisti.

Come non citare Carla Gozzi con cui ha collaborato durante Detto Fatto, Laura Pausini, il ballerino Samuel Peron, Monica Leofreddi, Andrea Delogu o ancora Violante Placido. Sono solo alcuni a cui si aggiungono, tra l’altro, gli ammiratori: tutti uniti per celebrare il compleanno, si, ma anche il suo ritorno in tv.