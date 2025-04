Manifestazione a Roma del Movimento 5 Stelle: 100mila persone contro il piano di riarmo europeo

Roma, manifestazione del M5S contro il riarmo dell’Italia: in 100mila in piazza, anche una “famosa star”

Un’atmosfera vibrante e unitaria ha caratterizzato il corteo organizzato dal Movimento 5 Stelle a Roma contro il piano di riarmo europeo da 800 miliardi di euro. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di centinaia di migliaia di persone, ha messo in evidenza l’opposizione del partito e dei suoi alleati verso le politiche belliche promosse dalla Commissione Europea. Il corteo ha attraversato la città, partendo da piazza Vittorio e giungendo ai Fori Imperiali, raccogliendo l’adesione di varie sigle politiche e della società civile.

Un corteo che unisce le voci della protesta

Secondo gli organizzatori, citati dall’agenzia LaPresse, erano circa 100mila le persone presenti alla manifestazione. Una numerosa partecipazione che ha rispecchiato il sentire di chi si oppone alla spesa militare crescente e alla violenza del conflitto.

Con striscioni, cartelli e slogan, i manifestanti hanno espresso la loro contrarietà alla guerra, criticando sia le scelte politiche di Giorgia Meloni che il piano di riarmo deciso dall’Unione Europea. La manifestazione ha visto tra i principali partecipanti il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha guidato il corteo insieme a numerosi parlamentari, sindaci, ex sindaci e amministratori pentastellati.

A sostenere la causa anche una delegazione del Partito Democratico, inviata dalla segretaria nazionale Elly Schlein, e i rappresentanti di Alleanza Verdi-Sinistra, tra cui Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Presente anche il simbolo di Rifondazione Comunista, che ha rafforzato ulteriormente il fronte contro il riarmo.

Rita De Crescenzo: un fenomeno social e politico

Non è passata inosservata la presenza della famosa tiktoker Rita De Crescenzo, che ha attirato l’attenzione di molti media. La De Crescenzo, che qualche settimana fa aveva attirato l’attenzione per aver “invaso” Roccaraso con i suoi appelli sui social, ha voluto essere presente anche a questa manifestazione per la pace.

In un momento di grande visibilità mediatica, ha dichiarato ai suoi follower: “Voglio scendere in politica, mi devo acculturare, molte cose non le so. Con quale partito? Non lo posso dire.” La dichiarazione ha creato curiosità, lasciando intendere che la De Crescenzo stia progettando un futuro politico, magari proprio tra le file del Movimento.

Una protesta che vuole farsi sentire

La manifestazione di Roma è stata molto di più di un semplice corteo contro una decisione europea. È stata una chiamata a raccolta per tutti coloro che si oppongono al militarismo crescente e cercano un’alternativa alla politica bellica. In piazza non c’era solo il Movimento 5 Stelle, ma anche una parte della società civile che ha risposto all’appello, con la consapevolezza che le scelte del governo e dell’Europa stanno marcando un punto di non ritorno.

In un’epoca in cui le spese per la difesa sembrano salire senza sosta, il Movimento 5 Stelle ha voluto ribadire la sua contrarietà, mettendo in luce i rischi per la pace e la sicurezza dei cittadini europei. La manifestazione è stata un momento di unione per chi crede che il denaro pubblico debba essere destinato ad altre priorità, come la sanità, l’istruzione e la lotta contro le disuguaglianze, e non alla corsa al riarmo.

Che futuro ha questa protesta? È difficile prevedere come evolverà la situazione politica, ma un fatto è certo: sempre più persone, da ogni parte del Paese, stanno rispondendo all’appello per una pace duratura, contro l’escalation militare. La grande partecipazione alla manifestazione è la dimostrazione che l’argomento della pace sta diventando sempre più centrale nel dibattito pubblico. E la domanda è: sarà il momento di una svolta, o le politiche di riarmo continueranno a dominare la scena?