La riqualificazione di Settecamini: un nuovo capitolo per lo Sport di periferia

Roma, la riqualificazione di Settecamini: nuovi impianti sportivi, tra piscine e campi di calcio e tennis

Settecamini, una delle periferie di Roma, sta vivendo una vera e propria trasformazione, con una serie di interventi che puntano a migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti e a rilanciare lo sport nel quartiere.

Proprio in questi giorni, sono stati presentati due importanti progetti che riguardano gli impianti sportivi di Casal Bianco e Valentina Caruso, con un investimento complessivo di oltre 6,5 milioni di euro. Questi progetti non solo vanno a rispondere alle necessità sportive della zona, ma cercano anche di creare nuovi spazi di aggregazione sociale e benessere per la comunità.

Settecamini, via alla realizzazione di una piscina coperta

Il primo passo per il rinnovamento di Settecamini è stato il progetto di recupero dell’impianto sportivo “Sergio di Gregorio” di via Casal Bianco. Questo impianto, una volta abbandonato e trascurato, sta per vivere una nuova vita grazie a un doppio finanziamento che permetterà di realizzare strutture moderne e accessibili.

Il Comune ha messo a disposizione 735mila euro, mentre la restante parte, pari a 1 milione e 585mila euro, è stata ottenuta dal bando “sport e periferie” del Dipartimento Nazionale per lo Sport. Questi fondi serviranno per rendere l’impianto non solo più moderno, ma anche più accessibile a tutti, con un focus particolare sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

Tra le novità più rilevanti ci sono la realizzazione di una piscina coperta (che sarà aperta in estate), campi polivalenti per il tennis, un nuovo sistema di pannelli fotovoltaici e impianti solari termici che garantiranno un alto grado di sostenibilità ambientale.

Inoltre, è stato previsto un cappotto termico per il miglioramento dell’efficienza energetica, così come un impianto per il recupero delle acque meteoriche. Ma c’è di più: grazie alla sinergia con il parco archeologico di Settecamini, che risale agli anni Cinquanta, l’impianto sarà parte integrante di un grande progetto di valorizzazione del territorio.

La riqualificazione dell’impianto Valentina Caruso

Accanto a questo intervento, il comune ha deciso di dare nuova vita anche all’impianto sportivo dedicato alla memoria di Valentina Caruso, una giovane promessa dello sport venuta a mancare troppo presto. Il progetto di recupero di questa struttura era stato avviato nel 2024 con un finanziamento di 4,6 milioni di euro, provenienti dal PNRR.

Questo impianto, che era in disuso dal 2018, è stato finalmente rinnovato grazie ai fondi europei, una mossa che si è rivelata decisiva, dopo il fallimento di precedenti tentativi di recupero. La riqualificazione prevede il rifacimento di oltre 4700 metri quadrati di spazi sportivi all’aperto, tra cui un campo polivalente per basket e pallavolo, uno da calcetto e tre per il tennis.

Anche gli spazi interni saranno rinnovati, con la creazione di una palestra e un altro campo polivalente. L’impianto, inoltre, avrà anche un’area verde di 2,8 ettari. La fase iniziale dei lavori ha già riguardato la bonifica dell’area e la selezione delle specie arboree da preservare, mentre la progettazione esecutiva è stata recentemente validata. I lavori continueranno con la realizzazione delle opere che porteranno alla completa riqualificazione.

Un investimento per la comunità e il futuro del quartiere

Questi due interventi rappresentano una vera e propria rivoluzione per il quartiere di Settecamini. Come ha sottolineato l’assessore Alessandro Onorato, l’obiettivo è quello di restituire alla comunità impianti sportivi moderni e accessibili, che possano diventare centri di aggregazione e prevenzione del disagio giovanile.

Secondo Onorato, “i centri sportivi non solo sono fondamentali per garantire il diritto allo sport a tutti, ma diventano anche presidi di sicurezza per i quartieri, contrastando la criminalità e il degrado”. In passato, Roma non partecipava nemmeno ai bandi pubblici, ma oggi la città si sta dando da fare per sfruttare tutte le opportunità che arrivano dai finanziamenti pubblici e europei.

Con queste nuove strutture, Settecamini si prepara a diventare un punto di riferimento per lo sport di periferia, offrendo a bambini, giovani e adulti la possibilità di praticare sport in spazi sicuri, ben attrezzati e con tariffe accessibili. Un passo importante per il quartiere e per tutta la città di Roma, che guarda al futuro con un occhio di attenzione al miglioramento delle periferie.