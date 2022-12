Nuove sonorità per il quintetto capitanato dal trombettista Gianluca Galvani protagonista del concerto di sabato 3 dicembre al Museo del Saxofono. Jazz revisited 2.0 è uno spettacolo di gran classe, ricco di energia che prevede un originale rielaborazione sia armonica che ritmica dei famosi brani americani, scritti nei primi anni del ‘900 ed in particolare quelli portati al successo dalle “Voci” della musica Jazz: Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Carmen McRae e Sarah Vaughan. La formazione, composta da Galvani a tromba ed effetti, Renato Gattone al basso elettrico, Gianluca Perasole alla batteria, Paolo Bernardi al piano elettrico e Chiara Vecchio alla voce offrirà un repertorio ricco di stili irresistibili, tra Smooth UpTempo, Motown, Latin Jazz e Soul, contestualizzando ogni brano insieme a note storiche e curiosità, per un concerto coinvolgente ed intenso.

L’orario inizio della performance (ingresso al concerto: € 15,00) è previsto per le ore 21:00, con possibilità di apericena opzionale, a partire dalle ore 20,00, al costo di € 15,00.

I biglietti sono in vendita direttamente al Museo o sul circuito Liveticket. È suggerita la prenotazione.

Gianluca Galvani

Enfant prodige del jazz italiano intraprende l’attività concertistica da giovanissimo e in breve tempo si trova a suonare a fianco dei maggiori rappresentanti di jazz classico in Italia e all’estero. La sua concezione musicale è prettamente rivolta al jazz classico e molteplici sono le sue esperienze televisive, radiofoniche e dal 2009 anche cinematografiche con il film di Luca Lucini ” Oggi Sposi”.

Ha collaborato con RAI TV, RAI Radio 2, Renzo Arbore, Paolo Belli, Greg e Lillo, Carlo Loffredo, Lino Patruno, Minnie Minoprio, Gianni Sanjust, Sammy Rimington, Harold Bradley, Marcello Rosa, Fabrizio Bosso, Giorgio Tirabassi, Enrico Montesano, Cattleya Film e Bianca Film.

Ha suonato nei più importanti teatri e Jazz Club italiani tra i quali: Alexander Platz (RM) Blue Note (MI) Bourbon Street Jazz Club (NA) Cotton Club, Gregory’s Jazz Club, Music Inn, Museo del Saxofono (RM), New Orleans Cafè’ (RM ), Salumeria Della Musica (MI).

Ha partecipato come solita o guest star ai festival Umbria Jazz del 2004, Villa Celimontana (RM), Latina Jazz, Milano Jazz 2005, Festival Jazz di Rimini, RigoJazz, Multiculturita Summer Festival (BA), Girifalco Jazz 2007, Rimini Jazz, Sabina Jazz, Basili Jazz, Jazz Night Stars 2008, Roma Suona Jazz, Milano Jazzin Festival, Fest. Internaz. di Matera 2009, Jazz in Italy, Gypsy Jazz Fest., Sicilian Jazz 2011, Lanciano 2012, Miasino Jazz (NO), Gesualdo Jazz (AV) Roma Jazz Festival, Roccascalegna (CH), Basili Jazz (MT) Formello Jazz, Sabina Jazz – Civitavecchia Jazz Festival, Marcianise Jazz, Cerenova Summer Festival, Lanciano Jazz Festival, Atina Jazz, Ardea Jazz, Pescara International Music Festival, Casa Del Jazz (RM), Roma Classic Jazz Festival, Bracciano Jazz Festival, Formello Jazz Festival, Ostia in Jazz, Roman Classic Jazz Festival.

