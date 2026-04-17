Skoda Epiq protagonista alla Milano Design Week 2026

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Skoda sceglie ancora una volta il palcoscenico della Milano Design Week per raccontare il proprio percorso verso la mobilità elettrica.

Nel cuore del Porta Venezia Design District, il brand porta in scena un’installazione immersiva che anticipa Epiq, il nuovo urban crossover a zero emissioni destinato ad ampliare la gamma nei prossimi mesi. Non si tratta di una semplice anteprima, ma di un progetto che mette al centro il linguaggio del design come strumento di connessione con il pubblico.

Il cortile di Palazzo del Senato diventa così uno spazio trasformato, dove elementi architettonici storici dialogano con superfici contemporanee e contenuti digitali. Il contrasto tra passato e futuro non è casuale, ma costruito per sottolineare la direzione intrapresa dal marchio, sempre più orientato a una mobilità urbana accessibile e sostenibile. L’ambiente si sviluppa come un ecosistema visivo in continuo mutamento, capace di coinvolgere il visitatore in un’esperienza diretta.

Al centro del progetto emerge una struttura interattiva che amplifica la dimensione narrativa dell’allestimento. Luci, immagini e forme contribuiscono a creare un percorso sensoriale che richiama i codici stilistici della futura comunicazione del modello. In questo contesto, la nuova Skoda Epiq diventa il simbolo di una nuova fase, in cui l’elettrificazione non è solo una scelta tecnica ma anche culturale.

Accanto alla componente spettacolare, lo spazio è pensato per accogliere diverse tipologie di pubblico. Aree dedicate al relax e momenti di intrattenimento rendono l’esperienza più inclusiva, in linea con una visione che mette al centro le persone e il loro rapporto con l’auto. La presenza di attività collaterali, tra incontri e workshop, rafforza ulteriormente il legame tra design e mobilità.

Con questa iniziativa, Skoda dimostra di voler uscire dai confini tradizionali dell’automotive per inserirsi in un dialogo più ampio, fatto di creatività, cultura e innovazione. Una scelta strategica che riflette il cambiamento in atto nel settore e che prepara il terreno al debutto di una nuova generazione di modelli elettrici pensati per la città.

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