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Grande Fratello Vip, oggi nuovo appuntamento: chi sarà il primo finalista?

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 17 aprile, nuovo appuntamento con ‘Grande Fratello Vip’, condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco, in studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.  

Stasera ci sarà un colpo di scena riguardo al televoto. I concorrenti, infatti, scopriranno che non ci sarà un eliminato ma la proclamazione del primo finalista. Una tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo farà il primo passo verso la vittoria.  

L’alleanza in Casa è finita: tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe è di nuovo scontro aperto. Tutti gli altri concorrenti si sono divisi a supporto delle tre concorrenti. Ma questa sera tutti dovranno decidere da che parte stare. E le loro scelte avranno importanti conseguenze. 

Spazio a Nicolò Brigante. Il concorrente sta vivendo un percorso complicato all’interno della casa, tanto da riflettere sulla scelta di rimanere o andare via dalla Casa. La madre e la sorella entreranno stasera nel momento della decisione cruciale. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Aprile 2026
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