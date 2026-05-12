Rebuild 2026, Zanoni (sindaco Riva del Garda): “L’abitare è una sfida centrale per il futuro delle comunità”

(Adnkronos) – “Il tema dell’abitare è una delle sfide più importanti anche per le amministrazioni locali. In una città come la nostra, con dinamiche complesse e delicati equilibri territoriali, il rischio è quello di perdere abitanti che hanno costruito la storia e il tessuto sociale della comunità”. Così il sindaco di Riva del Garda, Alessio Zanoni, intervenendo oggi alla dodicesima edizione di REbuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).

Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato come il tema della casa non possa essere affrontato soltanto dal punto di vista edilizio o tecnologico. “L’abitare non significa solo costruire con nuovi materiali o progettare edifici più efficienti, ma soprattutto dare alle persone la possibilità di sentirsi a casa nei luoghi in cui sono nate, cresciute e hanno vissuto”, ha dichiarato.

Il sindaco ha inoltre evidenziato la necessità di individuare nuove strategie per affrontare le trasformazioni sociali e abitative dei territori. “Momenti di confronto come REbuild possono offrire strumenti e idee utili anche per l’amministrazione quotidiana delle città e per costruire nuove risposte alle esigenze delle comunità”, ha concluso.

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