Rebuild 2026, Anzelini (Itea): “Serve un nuovo modello di edilizia pubblica sostenibile e razionale”

(Adnkronos) – “Oggi il tema è costruire in maniera razionale, senza consumare più territorio del necessario, modellando quella che sarà la casa pubblica del futuro. Gli interventi realizzati negli anni sessanta e settanta non sono più sufficienti a rispondere alle esigenze attuali”. Così Sergio Anzelini, Presidente e Amministratore Unico di Itea Spa – Patrimonio del Trentino, intervenendo alla dodicesima edizione di REbuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile nel mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).

“Stiamo lavorando con professionisti e progettisti per arrivare a modelli sempre più efficienti e standardizzati, capaci di garantire qualità, sostenibilità e tempi più rapidi nella realizzazione degli alloggi”, ha aggiunto Anzelini, sottolineando come la sfida futura riguardi sia la costruzione di nuove abitazioni sia la riqualificazione del patrimonio esistente.

Nel suo intervento, il presidente di Itea ha evidenziato inoltre la necessità di rafforzare la collaborazione con il territorio per individuare soluzioni costruttive innovative e più adatte ai nuovi bisogni abitativi. “La vocazione di Itea resta quella di costruttore pubblico, ma in questa fase è fondamentale anche il lavoro di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare”, ha concluso.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)