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Milano, incendio in appartamento: un morto e diversi intossicati

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Un incendio è divampato oggi poco dopo le 19.30 a Milano in via Padre Placido Riccardi 23 quartiere Palmanova, in un appartamento al sesto piano. Si registrerebbe una vittima, probabilmente una donna, e alcuni intossicati. Lo stabile è stato totalmente evacuato. Sei i mezzi del Comando dei vigili del fuoco di via Messina giunti in pochissimi minuti sul luogo dell’incendio, sono ancora al lavoro per domare le fiamme che hanno avvolto l’immobile. 

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