Alessandro Di Battista è arrivato in Italia: atterrato a Ciampino l’aereo da Cuba, cosa sappiamo

(Adnkronos) – Alessandro Di Battista è arrivato in Italia: l’aereo con a bordo l’ex parlamentare del M5s è atterrato questa mattina all’aeroporto di Ciampino da Cuba, dove il 48enne era ricoverato a seguito di un malore e di un successivo intervento chirurgico. Il volo è decollato alle 17, ora italiana, di venerdì 11 settembre, con scalo a Lussemburgo, come precisa Il Corriere della Sera.

Il rientro Di Battista, il cui viaggio – dopo il tentativo fallito del 4 settembre – è stato confermato solo poche ore prima della partenza, ha previsto un protocollo di sicurezza imposto dalle sue condizioni di salute, che comprendeva volo a bassa quota – per evitare un’eccessiva pressurizzazione dell’abitacolo – e uno o più scali.

L’ex paralmentare, che si trovava sull’isola per girare un documentario per Il Fatto Quotidiano, si è sentito male lo scorso 29 agosto. Dopo aver accusato un forte mal di testa è stato ricoverato in un ospedale a Santa Clara per poi essere trasferito a L’Avana, all’Hermanos Ameijeirasdove è stato raggiunto da due medici del Policlinico Gemelli di Roma, il neurochirurgo Giuseppe Maria Della Pepa e l’anestesista e rianimatrice Isabella Melchionda. Nei giorni scorsi è stato anche operato ed è rimasto per qualche giorno nel reparto di terapia intensiva. Insieme a lui, la madre dei suoi due figli, Sahra Lahouasnia, e il presidente dell’associazione Schierarsi e amico dell’ex deputato, Luca Di Giuseppe

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