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Us Open, la finale sarà Shelton-Zverev: ecco quando si gioca e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sarà Ben Shelton contro Alexander Zverev, la finale degli Us Open 2026. Il tennista americano ha raggiunto il tedesco nell’ultimo atto dello Slam di New York dopo il successo in rimonta contro Frances Tiafoe, battuto in semifinale con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 7-5 in 3 ore e 15 minuti. Shelton andrà a caccia così del suo primo titolo Slam nella finale di domani, domenica 13 settembre. Ecco l’orario dell’ultimo atto del torneo e dove vedere il match in tv e streaming.  

Com’è andata nei precedenti match tra Shelton e Zverev? Fin qui, il confronto è stato senza storia, con 5 successi per il tedesco nei 5 precedenti. Stavolta, Shelton avrà però tutto il tifo di casa dalla sua in una finale Slam. Un fattore da non sottovalutare nella lettura del confronto.  

Tutte le partite degli Us Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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